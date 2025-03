Charm Group tổ chức lễ ra quân dự án The Infinity Dĩ An

Lễ ra quân được coi là bước khởi động trước khi ra mắt thị trường những sản phẩm mới nhất của dự án The Infinity Dĩ An. Ở giai đoạn này, chủ đầu tư DCT Partners Vietnam đã hợp tác cùng hai tổng đại lý phân phối là Đất Xanh Services và TCM Realty. Theo đại diện chủ đầu tư, cả hai đều là những đơn vị uy tín, giàu kinh nghiệm trong việc phân phối các dự án lớn. "Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc, giúp The Infinity tiếp cận khách hàng một cách bài bản và chuyên nghiệp", vị đại diện chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư (ở giữa) cùng các đối tác ký kết hợp tác

Ngoài ra, sự kiện còn có sự góp mặt của đại diện ngân hàng đối tác liên kết Nam Á Bank và nhà thầu xây dựng Decofi. Trong khuôn khổ sự kiện, chủ đầu tư cùng các đối tác đã thực hiện nghi thức ký kết hợp tác chiến lược nhằm củng cố sự hợp tác, mang đến những quyền lợi tối ưu cho khách hàng.

Xuyên suốt buổi lễ ra quân, bầu không khí luôn sôi động với các hoạt động tương tác, chia sẻ và đặc biệt là chương trình "Tiếp lửa chiến binh" với nhiều phần thưởng giá trị, tạo động lực cho đội ngũ kinh doanh đồng hành cùng dự án. Chủ đầu tư cũng dành thời gian để giải đáp thắc mắc, cung cấp thông tin chi tiết nhằm giúp các chuyên viên nắm bắt rõ hơn về sản phẩm và chiến lược phân phối.

Diện diện ban lãnh đạo chụp hình kỷ niệm cùng các chuyên viên kinh doanh

Theo đại diện chủ đầu tư, The Infinity Dĩ An sở hữu nhiều lợi thế khác biệt, đặc biệt là dòng căn hộ Sky garden suites. Thiết kế này nổi bật với hai ban công riêng biệt, kết hợp cùng khu vườn treo độc đáo, đưa thiên nhiên vào không gian sống. "Các căn hộ hai ban công trên thị trường hiện nay khá khan hiếm do yêu cầu kỹ thuật cao và chi phí xây dựng lớn. Việc bố trí thêm ban công không chỉ gia tăng không gian mở mà đảm bảo tính thẩm mỹ và công năng sử dụng. Chính vì vậy, dự án vừa đáp ứng nhu cầu về không gian sống chất lượng lại vừa mang đến đến giá trị đầu tư dài hạn", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Phối cảnh căn hộ Sky garden suites với thiết kế vườn treo độc đáo (hình phối cảnh)

Song song với căn hộ, giai đoạn này dự án The Infinity Dĩ An cũng ra mắt thị trường sản phẩm nhà phố và shophouse với thiết kế hai mặt tiền, tích hợp thang máy, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ an cư đến kinh doanh. Không chỉ đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng, sản phẩm còn góp phần hoàn thiện hệ sinh thái tiện ích của dự án, kiến tạo một khu đô thị sầm uất và năng động.

Ngoài ưu thế về sản phẩm, dự án còn sở hữu vị trí chiến lược gần ngã tư 550 – khu vực được đánh giá là điểm nóng bất động sản tại Bình Dương nhờ lợi thế giáp ranh TP.HCM và hệ thống hạ tầng phát triển. Về pháp lý, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã có văn bản chấp thuận dự án được phép mở bán.

Hiện tại, chủ đầu tư đang đẩy mạnh tiến độ thi công song song với kế hoạch ra mắt sản phẩm. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp đội ngũ kinh doanh tự tin tư vấn, đồng thời mang lại sự an tâm cho khách hàng khi tìm hiểu và đầu tư.