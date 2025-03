Techcombank “Sinh lời tự động” 2.0 và câu chuyện tạo xu thế về trải nghiệm số ngành ngân hàng

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ kéo theo kỳ vọng của khách hàng với sản phẩm tài chính ngày càng cao. Trải nghiệm ngân hàng số ngày nay không dừng lại ở tiện lợi, nhanh chóng, an toàn mà còn phải phù hợp với từng chân dung người dùng. Ngân hàng dẫn dắt xu thế Techcombank vẫn được mệnh danh là "Ngân hàng tạo xu thế" nhờ có nền tảng công nghệ được đầu tư mạnh, đặc biệt về trải nghiệm số. Một ví dụ điển hình, năm 2016, ngân hàng trong top kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam này đã triển khai Zero Fee, tạo nên "cơn địa chấn" trên thị trường khi miễn toàn bộ phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số của Techcombank, dù thời điểm đó phí dịch vụ mang về có thể tới cả ngàn tỉ đồng và là nguồn thu lớn của các ngân hàng. Một thời gian, loạt ngân hàng khác cũng đã áp dụng theo, và đến nay, gần như tất cả ngân hàng tại Việt Nam cũng không còn thu phí. Hay tháng 1-2024, Techcombank là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai "Sinh lời tự động" - trả lãi suất cao cho các khoản tiền nhàn rỗi để trong tài khoản thanh toán có bật tính năng Sinh lời tự động. "Cuộc cách mạng" do Techcombank tạo nên đã thu hút thêm được gần 3 triệu khách hàng sau hơn một năm ra mắt, giúp gần 80.000 tỉ đồng của khách hàng được tối ưu lợi ích. Sau hơn một năm, tới thời điểm hiện tại cũng đã có loạt ngân hàng triển khai trả lợi suất cho tiền trong tài khoản giống phiên bản "Sinh lời tự động" của Techcombank giai đoạn đầu, nhưng với các tên gọi khác nhau, như cách mà "kỷ nguyên miễn phí giao dịch" tại Việt Nam đã được tạo ra từ sáng kiến của Techcombank. Tuy nhiên, khách hàng luôn không ngừng kỳ vọng vào sự cải tiến, đặc biệt về trải nghiệm. Điều này đã thúc đẩy Techcombank tung phiên bản 2.0 của "Sinh lời tự động" chỉ sau 1 năm và tối ưu trọn vẹn hơn trải nghiệm khách hàng nhờ những tính năng thuận tiện, liền mạch tuyệt đối với tốc độ xử lý chỉ 1 giây cho mọi thao tác, thanh toán trên tất cả các kênh mà không bị bất kỳ hạn chế nào.

Theo nhận xét của các chuyên gia tài chính ngân hàng, "Sinh lời tự động" không chỉ là một xu hướng mà có thể là một chuẩn mực mới, một cuộc cách mạng trong ngành ngân hàng. Sáng tạo không ngừng để nâng tầm trải nghiệm, ngân hàng có thể thay đổi suy nghĩ của khách hàng về một sản phẩm tài chính hoàn toàn mới, mang lại giá trị nhiều hơn cho khách hàng như cách Apple làm mới điện thoại, đưa iPhone trở thành một biểu tượng của thế giới.

"Sinh lời tự động" thiết lập chuẩn mực mới

"Sinh lời tự động" là sản phẩm của Techcombank nhưng đã kéo theo sự tham gia nhanh chóng của nhiều ngân hàng và ủng hộ của hàng triệu khách hàng, từ đó thiết lập nên những chuẩn mực mới cho sản phẩm tài chính, có thể kể đến:

Sử dụng linh hoạt toàn bộ số dư tài khoản 24/7 trong khi tiền được tối ưu lợi suất:

Điểm đặc biệt của Sinh lời tự động là sự linh hoạt. Chỉ với 1 click, khách hàng không còn phải bận tâm đến việc lựa chọn gì để tối ưu lợi suất cho số tiền nhàn rỗi, mọi thứ hoàn toàn tự động thiết đặt để tài khoản luôn đạt mức lợi suất cao nhất, lên đến 4%/năm. Khác với việc chỉ cho phép khách hàng sử dụng một phần số dư tài khoản trong một số khung giờ nhất định, Sinh lời tự động phiên bản 2.0 của Techcombank vừa ra mắt đã giúp khách hàng có thể linh hoạt sử dụng toàn bộ số dư tài khoản cho mọi giao dịch như thanh toán, chuyển khoản hoặc rút tiền 24/7 mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống tự động điều chuyển đảm bảo không gián đoạn nhu cầu chi tiêu. Trong khi phiên bản hiện tại của một số ngân hàng sẽ chỉ cho phép khách hàng sử dụng một phần số dư tài khoản trong một số khung giờ nhất định. Đồng thời, thay vì số tiền phải từ 10 triệu đồng trở lên đối với khách hàng thông thường và trên 100 triệu đồng với khách hàng ưu tiên mới "sinh lời", thì với "Sinh lời tự động" 2.0 đã tối ưu toàn bộ số tiền trong tài khoản, xóa tan mọi khoảng cách về ngưỡng để sinh lời. Toàn bộ tiền nhàn rỗi của khách hàng đều sinh lời, dù chỉ 1 ngày.

Thay đổi thói quen trong quản lý tài chính: Khi khách hàng có xu hướng giữ tiền trong tài khoản lâu hơn, họ sẽ tạo lợi suất từ tiền nhàn rỗi nhiều hơn. Điều này khuyến khích khách hàng giữ tiền trong tài khoản thay vì rút ra chi tiêu không cần thiết, bởi số dư càng cao thì lợi nhuận hàng càng lớn. Bên cạnh đó, khách hàng cũng tránh được việc chi tiêu hoang phí, từ đó xây dựng một thói quen tài chính tốt hơn.

Với hệ thống của Techcombank, số dư trong tài khoản được tự động quét và chuyển phần "dư thừa" sang "khoang lãi" để sinh lời, trong khi vẫn đảm bảo khách hàng có thể chi tiêu bất kỳ lúc nào. Điều này tạo ra thói quen tiết kiệm thông minh, nơi khách hàng không cần phải chủ động gửi tiết kiệm mà vẫn có thể tối ưu hóa lợi nhuận từ số tiền nhàn rỗi.

Trải nghiệm số hóa vượt trội: Chỉ cần một thao tác, khách hàng sẽ dễ dàng quản lý tiền sinh lời ngay trên app, có thể nhận lãi mỗi ngày và theo dõi lợi nhuận sản sinh ra. Điều này còn thúc đẩy khách hàng sử dụng các dịch vụ ngân hàng số nhiều hơn, từ việc kiểm tra số dư, theo dõi lợi nhuận, đến thực hiện các giao dịch thanh toán. Với phiên bản "Sinh lời tự động" 2.0, Techcombank đã liên tục cải tiến và đã có giải pháp đột phá với cơ chế trả lãi hàng tháng giúp khách hàng dễ dàng theo dõi lợi suất từ khoản tiền nhàn rỗi một cách đơn giản, trực quan. Việc có thêm gần 3 triệu khách hàng mới, trong đó hơn một nửa đến từ kênh số, và gần 15 triệu người dùng Techcombank cùng tham gia "Kỷ nguyên sinh lời tự động" hiện nay là số liệu minh chứng rõ ràng nhất.

Một sáng kiến - nhiều giá trị

"Sinh lời tự động" không chỉ giúp ngân hàng này tăng trưởng nhanh, mà còn mang lại nhiều giá trị cho khách hàng, ngành ngân hàng cũng như toàn xã hội.

Đối với khách hàng, việc nhiều người bật "Sinh lời tự động" và thúc đẩy các ngân hàng khác cũng phải nhập cuộc, triển khai theo cho thấy sản phẩm này thực sự hấp dẫn và mang lại lợi ích thiết thực.

Với ngành ngân hàng, "Sinh lời tự động" khuyến khích khách hàng sử dụng kênh số thay vì giao dịch truyền thống tại quầy, giúp ngân hàng giảm chi phí vận hành, tối ưu hóa nguồn lực và hướng tới mô hình ngân hàng hiện đại. Ngoài ra, nó còn thúc đẩy cạnh tranh giữa các ngân hàng, qua đó tạo ra sản phẩm ngày càng ưu việt hơn cho người dùng.

Còn với toàn xã hội, rõ ràng, trong thời đại 4.0 hiện nay, các sản phẩm dịch vụ tài chính ngày càng tối ưu và mang lại lợi ích cũng như trải nghiệm tốt hơn thì người dùng đến với ngân hàng số luôn là ưu tiên hàng đầu. Điều này góp phần quan trọng thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong xã hội và sớm hoàn thành mục tiêu về thanh toán không tiền mặt mà Chính phủ đã đặt ra.

Việc tiên phong cung cấp sản phẩm tài chính sáng tạo như "Sinh lời tự động" cũng giúp Techcombank khẳng định vị thế là ngân hàng dẫn đầu trong đổi mới sáng tạo, nâng cao uy tín trong ngành.