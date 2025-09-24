Camera iPhone Air: Điểm nhấn đột phá của thế hệ mới

iPhone Air: Khi sự tinh xảo và sức mạnh nhiếp ảnh hội tụ

Thiết kế mỏng đến không tưởng, bền bỉ vượt trội

iPhone Air mỏng kỷ lục 5.6 mm, cho cảm giác cầm nắm gần như "biến mất". Khung titan cấp 5 kết hợp kính Ceramic Shield 2 trước sau, chống trầy gấp 3 lần và chống nứt vượt trội.

Camera Fusion 48MP - "Một cho tất cả"

iPhone Air trang bị camera Fusion 48MP chụp siêu chi tiết, zoom quang 2x và chụp đêm ấn tượng nhờ cảm biến lớn và chống rung sensor-shift. Camera trước Center Stage 18MP tự căn khung hình, hỗ trợ Dual Capture quay cùng lúc cả trước và sau – hoàn hảo cho vlog và selfie nhóm.

Hiệu năng Pro trong một thân hình "siêu mẫu"

iPhone Air trang bị chip A19 Pro cho hiệu năng và xử lý AI mượt mà, dù siêu mỏng vẫn cho pin dùng cả ngày. Máy có 4 màu: Đen Không gian, Trắng Mây, Vàng nhạt, Xanh Da trời, cùng các tùy chọn 256GB, 512GB và 1TB.

iPhone 17 Series: Nâng cấp toàn diện, trải nghiệm đỉnh cao

iPhone 17 series nâng cấp mạnh mẽ: iPhone 17 có màn hình ProMotion 120Hz, chip A19. iPhone 17 Pro/iPhone 17 Pro Max thêm tản nhiệt mới, hiệu năng bền bỉ hơn 40% và zoom quang học 8x cho trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp.

Giá bán và chương trình ưu đãi hấp dẫn tại Thế Giới Di Động

(Giá cập nhật ngày 22/09/2025 và có thể thay đổi)

iPhone Air

256GB: 31.990.000₫

512GB: 38.490.000₫

1TB: 44.990.000₫

iPhone 17 Series

iPhone 17 từ 24.990.000₫

iPhone 17 Pro từ 34.990.000₫

iPhone 17 Pro Max từ 37.990.000₫

Thế Giới Di Động mở bán iPhone với ưu đãi hấp dẫn: Trả góp 0% lãi suất, trả trước từ 10%, kỳ hạn 12 tháng. Thu cũ giá cao, trợ giá đến 3 triệu đồng để nâng cấp tiết kiệm hơn.

Mua ngay iPhone thế hệ mới tại Thế Giới Di Động để trải nghiệm công nghệ đỉnh cao đầu tiên!