BIDV khẳng định vị thế trong lĩnh vực tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng

Ngày 24-7-2025, tại Thái Lan, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã được Tạp chí The Asian Banker trao tặng giải thưởng "Best Trade Finance and Supply Chain Finance Bank in Vietnam" (Ngân hàng Tài trợ thương mại và Tài trợ chuỗi cung ứng tốt nhất Việt Nam". Đây là lần thứ 2 liên tiếp BIDV được trao giải thưởng này, là sự khẳng định uy tín, năng lực đổi mới và hiệu quả vượt trội của các sản phẩm, giải pháp của BIDV trong lĩnh vực này.

Tạp chí The Asian Banker là một trong những tổ chức đánh giá tài chính hàng đầu châu Á, nổi tiếng với hệ thống xếp hạng nghiêm ngặt và các giải thưởng được giới chuyên môn quốc tế công nhận rộng rãi. Trong đó, hệ thống giải thưởng trong lĩnh vực tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng được triển khai nhằm tôn vinh các tổ chức tài chính có thành tựu xuất sắc trong hoạt động tài trợ thương mại, tài trợ chuỗi cung ứng và thanh toán quốc tế.

Các chuyên gia đánh giá, thẩm định giải thưởng của Tạp chí The Asian Banker đặc biệt đánh giá cao sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững của BIDV về hiệu quả kinh doanh; sự chủ động trong việc đổi mới sản phẩm và dịch vụ; cùng với việc đẩy mạnh số hóa và hiện đại hóa các nền tảng tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng. The Asian Banker nhận định: "Việc BIDV liên tục đổi mới và cập nhật các hoạt động tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu khách hàng phản ánh vị thế ngày càng vững mạnh của BIDV trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng".

Đại diện BIDV nhận giải thưởng từ The Asian Banker

Theo The Asian Banker, trong năm 2024, BIDV đã triển khai nhiều giải pháp tài chính sáng tạo như xây dựng các sản phẩm tài trợ thương mại với chính sách tài sản bảo đảm linh hoạt, phù hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp và mức lãi suất, giá phí cạnh tranh... từ đó hỗ trợ doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh.

Ngoài ra, các sản phẩm tài trợ chuỗi cung ứng của BIDV được "may đo" theo từng ngành nghề như ô tô, tiêu dùng nhanh... đã mang lại hiệu quả tài chính vượt trội và được khách hàng đánh giá cao. Thông qua đó, BIDV đã thiết lập và mở rộng hợp tác với nhiều đối tác chiến lược là các tập đoàn đa quốc gia và các doanh nghiệp hàng đầu trong nước.

Với những giải pháp hiệu quả và sự đón nhận tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp, BIDV đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng với nhiều chỉ số kinh doanh về tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng đứng đầu thị trường. Năm 2024, doanh số thanh toán xuất nhập khẩu (XNK), tài trợ thương mại của BIDV tăng trưởng 13% và số lượng khách hàng XNK tăng trưởng hơn 12%. Về tài trợ chuỗi cung ứng, doanh số tài trợ của BIDV tăng 75% so với cùng kỳ, chiếm thị phần số 1 về dư nợ SCF, thu nhập thuần từ chuỗi tăng trưởng vượt trội 125% đứng đầu thị trường về số lượng chuỗi triển khai, đặc biệt là các chuỗi phân phối với đa dạng các lĩnh vực ô tô, thức ăn chăn nuôi, phân bón - hóa chất, vật liệu xây dựng.

Trong thời gian tới, BIDV tiếp tục tập trung vào các giải pháp tài chính số và tài chính bền vững để đồng hành với các doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó có việc phát triển và đưa vào sử dụng nền tảng tài trợ thương mại số BIDV TradeFlat và nền tảng tài trợ chuỗi cung ứng trực tuyến BIDV SCF. Đây là các nền tảng giúp số hóa 100% quy trình giao dịch, nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu thời gian tác nghiệp cho các bên tham gia. Toàn bộ giao dịch tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng đều được thực hiện trực tuyến, mọi lúc, mọi nơi, với thời gian xử lý giao dịch được rút ngắn nhờ sự đồng bộ kịp thời thông tin giữa các bên liên quan.