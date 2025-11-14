Doanh nghiệp
14/11/2025 17:37

BIC huy động nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

In bài viết

Sau khi cơn bão số 13 tan, BIC đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính hơn 60 tỉ đồng

Chỉ sau 03 ngày kể từ khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ vào đất liền Việt Nam, tính đến ngày 09-11-2025, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã ghi nhận hơn 120 vụ tổn thất bảo hiểm, với tổng thiệt hại ước tính hơn 60 tỉ đồng. Các tổn thất tập trung chủ yếu vào hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản – kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Ngay sau khi bão tan, BIC đã cử cán bộ giám định bồi thường nhanh chóng tiếp cận các địa bàn bị tổn thất nặng, kịp thời ghi nhận thông tin thiệt hại về người và tài sản, đồng thời hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn khách hàng xử lý ban đầu nhằm giảm thiểu thiệt hại. BIC cũng trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi, động viên tinh thần khách hàng và cam kết đồng hành trong quá trình khắc phục hậu quả tổn thất.

BIC huy động nguồn lực hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13 - Ảnh 1.

BIC đồng hành khách hàng khắc phục hậu quả bão số 13

Đối với các vụ tổn thất mang tính chất đặc biệt, có diễn biến phức tạp, BIC đã chỉ định ngay các đơn vị giám định độc lập tiến hành giám định tổn thất, đồng thời cử cán bộ giám định của BIC phối hợp thực hiện nhằm xác định đúng nguyên nhân, mức độ tổn thất và các căn cứ pháp lý để triển khai phương án tạm ứng hoặc bồi thường cho khách hàng.

Trong bối cảnh thiệt hại do bão số 13 gây ra trên toàn quốc đang ở mức nghiêm trọng, BIC sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, khách hàng và đối tác để đẩy nhanh tiến độ xử lý bồi thường.

Với cam kết luôn đồng hành cùng khách hàng trong mọi hoàn cảnh, BIC sẽ huy động tối đa nguồn lực để bảo đảm công tác giám định và chi trả bồi thường được thực hiện nhanh chóng, minh bạch và đúng quy định, góp phần giúp khách hàng sớm ổn định cuộc sống và hoạt động kinh doanh sau thiên tai.


M. Quân
từ khóa : khắc phục hậu quả, BIC, bão số 13, Bảo hiểm BIDV
Vịnh Ngọc: Giá đất thấp, kết nối nhanh, cơ hội đầu tư bứt phá

Vịnh Ngọc: Giá đất thấp, kết nối nhanh, cơ hội đầu tư bứt phá

Thị trường 17:37

Khoảng cách tính bằng phút di chuyển, giá đất Vịnh Ngọc chỉ bằng khoảng 1/10 trung tâm TP HCM, cơ hội rộng mở cho nhà đầu tư vào Cần Giờ

Kinh tế đêm Đà Nẵng còn thiếu một “thỏi nam châm” xứng tầm

Kinh tế đêm Đà Nẵng còn thiếu một “thỏi nam châm” xứng tầm

Văn hóa – Giải trí 17:36

Dù tiên phong đầu tư phát triển kinh tế đêm, song Đà Nẵng dường như vẫn thiếu một ‘thỏi nam châm” xứng tầm để du khách sẵn sàng “móc hầu bao” vui chơi thâu đêm.

Nam A Bank đồng hành Cuộc thi Gen Tea 2025 - Thúc đẩy sáng tạo và lan tỏa văn hóa trà Việt

Nam A Bank đồng hành Cuộc thi Gen Tea 2025 - Thúc đẩy sáng tạo và lan tỏa văn hóa trà Việt

Hoạt động cộng đồng 17:36

Cuộc thi là hoạt động trọng điểm trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025.

Điều gì giúp Number 1 hơn cả một chai nước tăng lực?

Điều gì giúp Number 1 hơn cả một chai nước tăng lực?

Sản xuất - Kinh doanh 17:35

Đối mặt với định kiến về nước tăng lực thường gắn liền với chất bảo quản, Number 1 đã có hơn hai thập kỷ kiến tạo sự thay đổi.

Mondelez Kinh Đô hỗ trợ vật phẩm học tập trong chương trình “Thư viện Yêu thương”

Mondelez Kinh Đô hỗ trợ vật phẩm học tập trong chương trình “Thư viện Yêu thương”

Nhịp sống 17:35

Mondelez Kinh Đô cùng tập thể nhân viên vừa triển khai “Thư viện Yêu thương”, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho hơn 6.000 học sinh tại 7 tỉnh, thành.

Techcombank mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Techcombank mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Tài chính 16:14

Techcombank đồng hành cùng tỉnh Tây Ninh thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng tiếp cận tài chính cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ba thập kỷ, một tầm nhìn: hành trình Nam Long kiến tạo những khu đô thị đầy sức sống

Ba thập kỷ, một tầm nhìn: hành trình Nam Long kiến tạo những khu đô thị đầy sức sống

Thị trường 14:39

Hành trình 33 năm, Nam Long chuyển mình từ những nền đất đầu tiên thành đô thị quy mô, định nghĩa lại tổ ấm: không chỉ “nơi để ở” mà là “nơi để gắn bó trọn đời”


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn