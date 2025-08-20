Trong điều kiện đó, chọn đúng dầu nhớt trở thành yếu tố then chốt giúp động cơ bền bỉ, ít hao mòn và tiết kiệm chi phí bảo dưỡng.

Shell Advance City – dòng dầu nhớt đang "on-trend" tại các cửa hàng sửa xe – ngày càng được thợ máy tin tưởng nhờ khả năng bảo vệ động cơ vượt trội trên cả đường phố lẫn đường khó.

Thợ máy chọn, người dùng tin

Với người Việt Nam, chiếc xe máy không chỉ để đi làm mỗi ngày, mà còn là phương tiện đưa con đến trường, về quê thăm nhà dịp cuối tuần, hay chạy tỉnh công tác đột xuất. Dù là phố đông kẹt xe, cao tốc ùn tắc hay những chuyến đi xa thường xuyên – những cung đường khó này khiến xe phải vận hành liên tục với công suất cao, gây nóng máy và tăng áp lực cho động cơ hơn nhiều người tưởng.

Tại các tiệm sửa xe không hiếm khách than phiền: xe vừa thay nhớt chưa đầy tháng đã có dấu hiệu ì máy. Tình trạng này đặc biệt phổ biến ở những người di chuyển nhiều mà vẫn nghĩ rằng thay nhớt đều là đủ.

"Xe nào chạy nhiều trong phố, hay đi tỉnh mà cần máy êm, tôi đều khuyên dùng Shell Advance City.", anh Duy – thợ máy hơn 10 năm kinh nghiệm tại quận Bình Thạnh (cũ), TP HCM – khẳng định. Theo anh, nhiều khách thường xuyên di chuyển trên những đoạn đường khó, chẳng hạn như đi làm quanh thành phố thường xuyên phải đối mặt với kẹt xe, tắc đường, lại còn di chuyển đường dài: chạy về quê, chở hàng đi tỉnh, hoặc đơn giản là ghé thăm gia đình vào cuối tuần.

Điều kiện giao thông đường khó đang âm thầm ‘vắt kiệt’ động cơ mỗi ngày.

"Giao thông bây giờ khổ lắm, kẹt xe hoài, trời thì nóng, đi xa cũng kẹt đường, máy nóng hết trơn. Mà nhớt mà không chịu nhiệt tốt, không trơn máy thì dù có thay đúng giờ cũng không được, máy vẫn hay bị ì, mau hư." anh Duy nói thêm.

Cũng chính vì vậy, nhiều thợ máy – những người trực tiếp kiểm tra, vận hành và "nghe tiếng máy bằng tai" – đã chuyển sang sử dụng Shell Advance City như một lựa chọn mặc định cho nhóm khách thường xuyên di chuyển xa, đặc biệt là xe tay ga, xe số đời mới cần độ bền nhiệt cao và hiệu suất ổn định trên mọi cung đường khó.

Nhưng không chỉ có thợ máy tin dùng, người sử dụng cuối cũng đang dần nhận thấy sự khác biệt. Anh Quang Anh, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, chia sẻ: "Tôi đi làm hơn 30km mỗi ngày, đường thì tắc liên tục. Trước đây, thay nhớt định kỳ mà máy nóng rất nhanh, chỉ 2–3 tuần là phải kiểm tra lại. Sau khi chuyển sang loại nhớt Shell Advance City do anh thợ gần nhà khuyên thì thấy xe êm hơn, máy ít nóng, và không phải ghé tiệm thường xuyên như trước."

Với nhiều người dùng phổ thông, đặc biệt là phụ nữ hoặc người không rành kỹ thuật, thợ máy giống như "người giữ hộ sự an toàn cho chiếc xe" – và cũng là người họ đặt trọn niềm tin khi cần một lựa chọn an tâm, hợp lý.

Sự tin tưởng ấy, cộng thêm những lần trải nghiệm thực tế trên đường phố đông nghẹt hay hành trình xa nắng nóng, đã khiến Shell Advance City dần trở thành cái tên được nhắc đến đầu tiên mỗi khi cần "chọn nhớt cho xe đi nhiều, máy giữ được êm lâu".

Shell Advance City – Giải pháp dầu nhớt cho xe máy trên đường khó

Shell Advance City được phát triển như một lời đáp cho thực tế đó. Đây là dòng dầu nhớt tổng hợp toàn phần đạt chuẩn API SP – một trong những cấp cao nhất hiện nay trong ngành dầu nhớt. Sản phẩm được thiết kế để bảo vệ động cơ xe máy trong điều kiện đường khó, vận hành "khó nhằn" thường gặp ở Việt Nam: dừng – chạy liên tục, tăng – giảm ga bất chợt, thời tiết nóng bức, đường sá đông đúc hoặc xuống cấp thậm chí chạy đường dài.

Theo kết quả kiểm nghiệm thực tế, Shell Advance City giúp động cơ phản hồi linh hoạt ngay cả sau 354 chu kỳ dừng – chạy liên tục. Ngoài ra, sản phẩm còn có khả năng chống mài mòn vượt trội hơn 36%, làm sạch pít-tông hiệu quả hơn 49% so với sản phẩm cùng phân khúc. Nhờ ứng dụng công nghệ Shell PurePlus– chiết xuất từ khí thiên nhiên tạo ra dầu gốc tinh khiết đến 99.5% loại dầu này mang lại độ tinh khiết cao, giúp máy vận hành mát hơn, sạch hơn và ổn định hơn trong thời gian dài.

Sản phẩm hiện có hai cấp độ nhớt là 10W-30 và 10W-40, đều phù hợp cho cả xe số và xe tay ga – hai dòng xe phổ biến nhất tại Việt Nam. Tùy theo thói quen di chuyển và đặc điểm của xe, người dùng có thể lựa chọn phiên bản phù hợp để đạt hiệu quả tối ưu.

Shell Advance City ngày càng được tin tưởng từ chính những người am hiểu xe nhất.

Anh chủ tiệm xe Sáu Sáu Tám chia sẻ: "Mấy ông thợ tụi tui không có xài nhớt linh tinh đâu. Thấy khách xài mấy tuần, máy vẫn chạy êm, nhớt còn sạch, máy không nóng dù đi nhiều trong nội thành – cũng là một dạng đường khó – mới dám giới thiệu cho mấy ông đó. Shell Advance City đúng là nhớt mà xe cần."

Không cần quảng bá rầm rộ, Shell Advance City đang dần được nhắc tên nhiều hơn nhờ chính những người thợ máy – những người hiểu rõ chiếc xe cần gì sau mỗi lần kiểm tra động cơ. Tại nhiều tiệm sửa xe, sản phẩm này đã trở thành lựa chọn quen thuộc cho khách đi làm xa hay đơn giản là cần một loại nhớt đủ tốt để chiếc xe bền bỉ mỗi ngày.