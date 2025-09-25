Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận: Đính chính nội dung tuyển dụng viên chức năm 2025

Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận thông báo đính chính "Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng vị trí việc làm: Bác sĩ (hạng III) - Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ (hạng III) - Mã số: V.08.01.03 - Khoa Y học Cổ truyền" trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2025 (số 56/KH-BVĐKPN ban hành ngày 29-8-2025 và Thông báo số 63/TB-BVĐKPN ngày 3-9-2025). Cụ thể:

- Nội dung đã ban hành: Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

- Nội dung đính chính: Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành Phục hồi chức năng.

Những nội dung khác không được đề cập trong thông báo này sẽ tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch và Thông báo trước đây.

Thông báo chi tiết được niêm yết tại trụ sở và trên trang web chính thức của bệnh viện: http://bvquanphunhuan.medinet.gov.vn