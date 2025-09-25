Nhịp sống
25/09/2025 15:38

Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận: Đính chính nội dung tuyển dụng viên chức năm 2025

In bài viết

Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận đính chính yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng vị trí việc làm: Bác sĩ (hạng III) - Khoa Y học Cổ truyền

Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận thông báo đính chính "Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng vị trí việc làm: Bác sĩ (hạng III) - Chức danh nghề nghiệp: Bác sĩ (hạng III) - Mã số: V.08.01.03 - Khoa Y học Cổ truyền" trong Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2025 (số 56/KH-BVĐKPN ban hành ngày 29-8-2025 và Thông báo số 63/TB-BVĐKPN ngày 3-9-2025). Cụ thể:

- Nội dung đã ban hành: Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên chuyên ngành Vật lý trị liệu và phục hồi chức năng.

- Nội dung đính chính: Yêu cầu tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp bác sĩ chuyên ngành Phục hồi chức năng.

Những nội dung khác không được đề cập trong thông báo này sẽ tiếp tục thực hiện theo Kế hoạch và Thông báo trước đây.

Thông báo chi tiết được niêm yết tại trụ sở và trên trang web chính thức của bệnh viện: http://bvquanphunhuan.medinet.gov.vn

từ khóa : tuyển dụng, tuyển dụng viên chức, Bệnh viện Đa khoa Phú Nhuận
Sanest Mooncake 2025: Tinh hoa yến sào - Gắn kết yêu thương

Sanest Mooncake 2025: Tinh hoa yến sào - Gắn kết yêu thương

Tiêu dùng 16:24

Trung thu có mùi vị không? Xin thưa rằng có. Đó là vị ngọt của ký ức tuổi thơ, vị ấm áp của tình thân và tròn đầy của đoàn viên...

Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại

Những huyền thoại bất tử bên dòng sông xanh Long Đại

Hoạt động cộng đồng 15:39

Bến phà Long Đại từng được mệnh danh như “tọa độ máu” tuyến đầu của đường Trường Sơn huyền thoại.

Đầu tư căn hộ biển Long Hải: Nhận bàn giao sớm, trả chậm trong 3 năm

Đầu tư căn hộ biển Long Hải: Nhận bàn giao sớm, trả chậm trong 3 năm

Thị trường 11:31

Charm Resort Long Hải gây bất ngờ với chính sách thanh toán phần vốn ban đầu để nhận nhà, còn lại trả chậm lên tới 36 tháng, mở rộng cơ hội sở hữu căn hộ biển.

TPBank Mastercard FEST: Chiếc thẻ “must-have” của tín đồ concert

TPBank Mastercard FEST: Chiếc thẻ “must-have” của tín đồ concert

Ngân hàng 11:03

TPBank Mastercard FEST nhanh chóng trở thành “must-have item” của giới trẻ với vai trò như một "tấm vé thông hành" đến những trải nghiệm giải trí đỉnh cao.

Tổ ấm đầu tiên - Nền tảng vững chắc cho tương lai

Tổ ấm đầu tiên - Nền tảng vững chắc cho tương lai

Thị trường 08:00

Việc sở hữu căn nhà đầu tiên không chỉ là một tài sản mà còn là bước đệm quan trọng trên hành trình xây dựng cuộc sống ổn định và bền vững.

TPBank sát cánh cùng hộ kinh doanh trước yêu cầu mới từ Nghị định 70

TPBank sát cánh cùng hộ kinh doanh trước yêu cầu mới từ Nghị định 70

Ngân hàng 16:57

TPBank đã chuẩn bị từ sớm các giải pháp “may đo” cho hộ kinh doanh, góp phần mở ra cơ hội chuyển mình minh bạch, chuyên nghiệp và phát triển bền vững.

Để người tiêu dùng “An Tâm Vui Sắm”

Để người tiêu dùng “An Tâm Vui Sắm”

Thị trường 14:49

Các chương trình kích cầu cuối năm không thể bỏ qua các hoạt động nhằm lành mạnh hóa thị trường, giúp người tiêu dùng “An Tâm Vui Sắm”.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn