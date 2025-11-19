Doanh nghiệp
19/11/2025 10:54

Amway Việt Nam khánh thành kho trung tâm triệu đô tại TP HCM

In bài viết

Ngày 18-11-2025, Amway Việt Nam - thương hiệu hàng đầu về chăm sóc sức khỏe chính thức khánh thành Kho Trung tâm Amway Việt Nam tại phường Bình Dương, TP HCM.

Kho trung tâm Amway Việt Nam có tổng mức chi phí đầu tư và vận hành trong 5 năm ước tính là 12 triệu USD (tương đương 300 tỉ đồng). Kho có diện tích hơn 5.000 m², có khả năng lưu trữ đạt khoảng 3.500 pallet tiêu chuẩn, tăng 50% công suất so với kho hiện tại. Đây là một chiến lược mang tính đột phá, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của Amway Việt Nam, đồng thời củng cố nền tảng logistics hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng.

Lễ Khánh thành Kho Trung tâm Amway Việt Nam

Lễ Khánh thành Kho Trung tâm là sự khẳng định cam kết đầu tư dài hạn của Tập đoàn Amway tại Việt Nam, một trong mười thị trường có doanh thu lớn nhất toàn cầu. Hiện, Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng nhờ lực lượng dân số trẻ, nhu cầu về việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp ngày càng cao. Chính vì vậy, Kho Trung tâm Amway Việt Nam được xem là bước đi then chốt để Amway duy trì tốc độ phát triển và phục vụ hệ sinh thái sản phẩm toàn diện của mình với chất lượng ngày càng cao.

Ông Brian Kraus, Giám đốc Chuỗi cung ứng toàn cầu của Tập đoàn Amway, cho biết: "Kho Trung tâm tại Việt Nam là công trình được thiết kế và thi công tỉ mỉ theo các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất về an toàn, tự động hóa và phát triển bền vững. Đây không chỉ là một dự án logistics hiện đại, mà còn là biểu tượng cho niềm tin lâu dài với Việt Nam và cam kết dài hạn của chúng tôi trong việc hỗ trợ tăng trưởng bền vững và vận hành vượt trội tại khu vực Đông Nam Á."

Đại diện Amway Việt Nam trao tặng sân chơi thiếu nhi

Cùng ngày, Amway Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai Tổ chức Lễ khánh thành và tặng 2 công trình vui chơi trẻ em, tặng dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời, trao 10 suất học bổng cho học sinh trường tiểu học Phú Mỹ, phường Bình Dương có hoàn cảnh khó khăn. Những hoạt động này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của Amway trong việc đồng hành cộng đồng và góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân địa phương.

H.Thy
từ khóa : Phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn, logistics, Amway Việt Nam
