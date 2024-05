"Ám ảnh" chi phí di chuyển giờ cao điểm qua lời kể của dân văn phòng

Ở các đô thị lớn, hình ảnh ùn tắc giao thông trong khung giờ cao điểm, từ 8h đến 9h sáng và từ 17h đến 19h tối, trở nên quen thuộc. Dù đã thành thường lệ 2 lần mỗi ngày, hình ảnh này vẫn là "nỗi ám ảnh" với đại đa số dân văn phòng.



Tốn kém khi phải di chuyển vào giờ cao điểm

Giống như bao sinh viên mới ra trường khác, một ngày của Hải Nam (22 tuổi, tại TP HCM) luôn hối hả với danh sách dài những công việc cần làm: sáng đi thực tập ở công ty, tối lại miệt mài học thêm ở các lớp kỹ năng để trau dồi và giúp hồ sơ của bản thân thêm ấn tượng. Lịch trình dày đặc khiến Nam thường phải "chạy đua" với thời gian mỗi ngày, bởi chỉ cần tan làm trễ 10 phút thôi cũng đủ khiến cậu rơi vào tình cảnh kẹt xe và đến lớp muộn.

"Thực ra công ty mình cách chỗ học thêm không quá xa, nhưng di chuyển trong giờ tan tầm thường mất gần cả tiếng đồng hồ" - Hải Nam ngậm ngùi chia sẻ, "Đành chấp nhận đi đường vòng xa hơn để kịp giờ, nhưng lâu dần hao xăng quá. Mình đang tự lập tài chính nên cái gì bớt được thì bớt, chỉ có khoản chi phí đi lại này là chưa có cách nào tiết kiệm hiệu quả hơn"

Gặp khó khi di chuyển vào giờ cao điểm, Hải Nam vẫn đang tìm cách tối ưu chi phí. (Hình ảnh minh họa)

Chung cảnh ngộ với Nam là Thu Hà (25 tuổi, tại Hà Nội). Mỗi ngày, Hà phải di chuyển hơn 10km từ nhà ở quận Hà Đông đến công ty tại quận Ba Đình. "Nhiều hôm chưa đến cơ quan mà mình đã thấy mệt mỏi vì tắc đường và lo lắng chấm công muộn. Tan làm lúc 17h, nhưng thường phải đến tận 18h30, 19h thì mình mới về đến nhà. Chưa kể còn phải ngoằn ngoèo, đi đường vòng trong những con ngõ nhỏ để thoát khỏi điểm tắc nhanh hơn."- cô nàng kể lại.

Thu Hà đang có suy nghĩ chuyển việc vì quá ám ảnh tình trạng tắc đường cùng chi phí xăng xe tốn kém (Hình ảnh minh họa)

Theo Thu Hà, tình trạng này không chỉ gây mệt mỏi, khó chịu mà còn khiến cô vô cùng 'đau ví' vì tiền xăng. "Mình phải nhích từng chút một trong dòng xe, tắt máy hẳn cũng không được, mà cứ nổ máy để đó thì tốn xăng vô cùng. Giờ mỗi tuần cứ 200.000đ đến 300.000đ tiền xăng, tháng cũng cả triệu bạc rồi. Mình thích môi trường công việc hiện tại nên vẫn cố, nhưng nhiều lúc vẫn tự hỏi liệu có đáng không...", cô nàng băn khoăn.



Đặt xe công nghệ để tiết kiệm chi phí, đỡ mệt mỏi

Gần đây, việc đặt xe công nghệ dần trở thành xu hướng di chuyển được nhiều dân văn phòng ưa chuộng trong giờ cao điểm. Tiêu biểu trong số đó có Thảo Vân (24 tuổi, tại Hà Nội): "Sau 2 năm đi làm, trải nghiệm cả tự lái xe, đi xe buýt và đặt xe công nghệ, mình và các đồng nghiệp đều thấy đặt xe công nghệ là tiện nhất vì không chỉ tiết kiệm thời gian, chi phí xăng xe mà cũng đỡ mệt mỏi phần nào."

Tuy nhiên, giá cước các ứng dụng đặt xe thường tăng cao vào giờ cao điểm lại là một nỗi trăn trở khác với nhiều người. Để tiết kiệm chi phí, Thảo Vân và đồng nghiệp thường phải so sánh cước phí giữa các ứng dụng đặt xe khác nhau. "Hãng nào có cước phí rẻ nhất thì mình chọn thôi.", cô chia sẻ, "Có những ngày cuối tháng 'xót ví' quá thì mình lại tự chạy xe, nhưng đi làm mệt mà gặp hôm nắng nóng hay mưa lớn, thêm tắc đường là muốn khóc ngay chỗ đó luôn."

May mắn thay, gần đây nỗi lo của Thảo Vân đã phần nào được khắc phục khi sử dụng dịch vụ của Grab. "Mình hay sử dụng GrabBike Tiết kiệm vì giá cước rẻ hơn 20% so với GrabBike thông thường," Vân nói thêm. "Chưa kể, dạo này vào giờ cao điểm, app còn tự động giảm thêm 20%. Nhờ vậy, giá cả hợp lý hơn nhiều, mình cũng không phải tốn thời gian so sánh giữa các ứng dụng nữa, mà cứ thế là đặt chuyến luôn."

Với Thảo Vân, đặt xe công nghệ khi di chuyển giờ cao điểm là một quyết định sáng suốt

Theo Vân, dù không thể thoát khỏi cảnh tắc đường, nhưng ngồi sau xe của các bác tài công nghệ vẫn đỡ 'căng não' hơn. Chẳng hạn như, buổi sáng cô nàng vẫn có thể mua chiếc bánh mì rồi thong thả ăn trên đường đi làm, chiều về có thể lướt điện thoại hay trò chuyện với bác tài để chuyến đi đỡ buồn chán hơn.



Có thể thấy, với những nhân viên văn phòng như Thu Hà, Hải Nam hay Thảo Vân, đặt xe công nghệ có lẽ là giải pháp di chuyển 'vẹn cả đôi đường', đáp ứng đủ cả tiêu chí tiện lợi và tiết kiệm.