AIA Việt Nam tiếp tục triển khai “Hành trình yêu thương” tại Quảng Ngãi

Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA (Việt Nam) vừa phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Ngãi - Sở Y tế tỉnh và Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV) tổ chức chương trình AIA Pink Journey - Hành trình yêu thương 2025, mang đến chuỗi hoạt động tư vấn sức khỏe, tư vấn tầm soát ung thư vú và trao gửi yêu thương đến cộng đồng và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Sự kiện là một phần trong chuỗi hoạt động AIA Pink Journey - Hành trình yêu thương, sáng kiến cộng đồng trọng điểm của AIA Việt Nam được triển khai từ năm 2025. Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về ung thư vú, thúc đẩy tầm soát sớm và giúp phụ nữ trang bị kiến thức đúng trong chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa các bệnh lý nghiêm trọng.

Theo đại diện AIA Việt Nam, AIA Pink Journey - Hành trình yêu thương không chỉ là một sáng kiến về sức khỏe cộng đồng mà còn là cam kết đồng hành cùng phụ nữ Việt Nam trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe của chính mình, chăm lo cho những người thân yêu và xây dựng một tương lai an toàn, vững vàng hơn cho gia đình".

Tại sự kiện, những người tham dự, đặc biệt là phụ nữ, đã được tham gia buổi tọa đàm chuyên sâu với các bác sĩ và chuyên gia y tế, cập nhật kiến thức khoa học về nhận diện dấu hiệu sớm, phương pháp tự kiểm tra, thăm khám định kỳ và vai trò của lối sống lành mạnh trong phòng ngừa ung thư vú. Chương trình cũng phối hợp với bệnh viện đa khoa Phúc Hưng hỗ trợ 250 suất khám tầm soát sớm ung thư vú dành cho phụ nữ.

Bác sĩ CKII Thái Thị Hồng (bên trái) chia sẻ tại sự kiện

Bác sĩ CKII Thái Thị Hồng - Phó Giám đốc - Trưởng khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc bệnh viện Đa khoa Phúc Hưng chia sẻ: "Ung thư vú nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, tỉ lệ chữa khỏi là rất cao. Điều quan trọng nhất là mỗi phụ nữ cần hiểu cơ thể mình, chủ động tầm soát và đừng chờ đến khi có triệu chứng mới đi khám. Những chương trình cộng đồng như AIA Pink Journey góp phần giúp người dân tiếp cận kiến thức đúng, giảm bớt lo lắng và tăng cơ hội bảo vệ sức khỏe của chính mình".

Trao tặng xe đạp và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi

Bên cạnh hoạt động chăm sóc và tư vấn sức khỏe, AIA Việt Nam thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam đã trao tặng 176 xe đạp và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi, tiếp thêm động lực đến trường cho các em học sinh với tổng giá trị hỗ trợ dành cho trẻ em và phụ nữ tại tỉnh Quảng Ngãi lên tới 534 triệu đồng.

Năm 2025 đánh dấu 25 năm AIA Việt Nam hiện diện tại thị trường Việt Nam, chương trình đặt mục tiêu hỗ trợ ít nhất 2.500 phụ nữ Việt Nam được tư vấn sức khỏe và khám tầm soát sớm ung thư vú. Xa hơn, đến năm 2030, chương trình hướng tới hỗ trợ 30.000 phụ nữ trên toàn quốc.

Ghi nhận những đóng góp thiết thực của các tổ chức và cá nhân cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen cho AIA Việt Nam và ông Phan Đình Thắng - Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý AIA Quảng Ngãi.