Tài chính
25/03/2026 16:43

Agribank tri ân khách hàng với chuỗi ưu đãi “khủng”

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập, Agribank tri ân khách hàng bằng loạt chương trình ưu đãi đặc biệt cùng hàng ngàn quà tặng thiết thực

Nhân dịp kỷ niệm 38 năm thành lập (26/3/1988-26/3/2026), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chuỗi chương trình khuyến mại quy mô lớn trên toàn quốc với nhiều ưu đãi hấp dẫn, nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng, đồng hành cùng ngân hàng trong suốt chặng đường phát triển.

Chuỗi chương trình "Sinh nhật vàng - Ngập tràn quà tặng" của Agribank được thiết kế đồng bộ, bao phủ nhiều sản phẩm dịch vụ từ tiền gửi, thẻ tín dụng đến ngân hàng số, mang lại nhiều cơ hội gia tăng lợi ích tài chính cho khách hàng. Các chương trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu tài chính thực tế mà còn nâng cao giá trị sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Tiết kiệm dự thưởng và ưu đãi lãi suất hấp dẫn

Đối với các sản phẩm tiền gửi, Agribank triển khai hai chương trình tiêu biểu. Chương trình tiết kiệm dự thưởng "Xuân an khang – Sinh nhật vàng" có tổng giá trị giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng, thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng cá nhân. Đồng thời, chương trình "Sinh nhật vàng – Lộc ngập tràn" mang đến cơ hội tặng thêm lãi suất lên tới 2,0%/năm, giúp gia tăng hiệu quả tích lũy cho khách hàng gửi tiền.

Khuyến khích giao dịch trên nền tảng số

Agribank đặc biệt chú trọng và hướng khách hàng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số thông qua các chương trình ưu đãi dành cho các giao dịch trên các nền tảng số. Nổi bật trong số đó là chương trình "Vòng quay đón lộc" với tổng giá trị giải thưởng hơn 3,2 tỷ đồng, và chương trình "38 năm vững vàng" mang đến cơ hội trúng các giải thưởng hiện vật hấp dẫn như: điện thoại Samsung Galaxy S26, tai nghe Bluetooth cùng hàng ngàn ưu đãi voucher giảm giá 50% dịch vụ, các ưu đãi đồng giá 38.000 đồng khi tiêu dùng số trên ứng dụng Agribank Plus.

Gia tăng lợi ích chi tiêu thẻ

Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng cũng được triển khai đồng loạt. Chương trình "Thẻ Lộc Việt – Chi tiêu mỗi ngày, tích lũy dài lâu" với tổng ngân sách lên tới 8 tỷ đồng, hoàn tiền lên tới 8% cho các giao dịch thanh toán. Các ưu đãi từ thẻ tín dụng và chương trình "38 năm gắn kết – Ưu đãi thẻ ngập tràn" tiếp tục mang lại lợi ích thiết thực cho khách hàng trong chi tiêu hàng ngày.

Không chỉ dừng lại ở các ưu đãi tài chính, Agribank còn triển khai chuỗi minigame trên các nền tảng số, góp phần tạo không khí sôi động nhân dịp sinh nhật. Các hoạt động này không chỉ giúp nâng cao sự tương tác giữa ngân hàng và khách hàng mà còn mang đến cơ hội nhận quà hấp dẫn cho người tham gia.

Ngân hàng chủ lực trong phát triển bền vững

Việc triển khai đồng loạt các chương trình ưu đãi trong cùng một thời điểm thể hiện nỗ lực của Agribank trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng, đồng thời mở rộng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Đây cũng là một bước đi quan trọng trong quá trình thúc đẩy chuyển đổi số của Agribank.

Thông qua chuỗi chương trình này, Agribank tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực, đồng hành cùng khách hàng và nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình của Agribank, khách hàng vui lòng liên hệ tại các chi nhánh và phòng giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc website: www.agribank.com.vn hoặc tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818/ 02432053205.

Nguồn Agribank
từ khóa : ưu đãi lãi suất, Agribank, Phát triển Nông thôn, ngân hàng số
Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

Phụ huynh "nhẹ gánh" chi phí nhờ ưu đãi chuyển tiền quốc tế 0 đồng từ OCB

Ngân hàng 18:11

OCB triển khai ưu đãi miến phí chuyển tiền quốc tế 100% khi chuyển tiền trực tuyến trên ứng dụng OCB OMNI

Sống như nghỉ dưỡng với “view rừng, hướng biển” - Giấc mơ của các runner tại đô thị mới phía Nam

Sống như nghỉ dưỡng với “view rừng, hướng biển” - Giấc mơ của các runner tại đô thị mới phía Nam

Bất động sản 18:11

Từ 1 cung đường chạy xanh nhất hệ thống VnExpress Marathon, Cần Giờ đang dần hé lộ một chuẩn sống khác biệt, nơi mỗi ngày trôi qua đều mang nhịp điệu nghỉ dưỡng

CADIVI đưa chuẩn an toàn châu Âu vào dây điện dân dụng Việt Nam

CADIVI đưa chuẩn an toàn châu Âu vào dây điện dân dụng Việt Nam

Thị trường 18:00

Năm 2026, CADIVI ghi dấu ấn với dòng dây điện không chì LF đạt chứng nhận TÜV Rheinland, đạt chuẩn chất lượng quốc tế và an toàn châu Âu.

Từ giá cả đến trải nghiệm: Sự thay đổi trong hành vi mua sắm online

Từ giá cả đến trải nghiệm: Sự thay đổi trong hành vi mua sắm online

Thị trường 16:43

Chất lượng sản phẩm và trải nghiệm mua sắm đang dần trở thành ưu tiên của người tiêu dùng Việt trên thương mại điện tử, thay cho yếu tố giá rẻ trước đây.

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường

Tuổi trẻ Nhiệt điện Phú Mỹ, EPS hành động vì môi trường

Doanh nghiệp 11:17

Sáng 22-3-2026, tại phường Phú Mỹ, TP.HCM, Đoàn Thanh niên Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ và Công ty EPS trồng 1.000 cây xanh tại các khu quản lý vận hành sửa chữa.

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

HDBank nâng sở hữu tại HD SAISON lên 75%: Tăng kiểm soát, tối ưu hệ sinh thái, mở rộng tăng trưởng

Ngân hàng 11:14

Ngày 24-3, Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Tài chính TNHH HD SAISON từ 50% lên 75%, chính thức nắm quyền chi phối.

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Sacombank triển khai mô hình làm việc hybrid, hưởng ứng chủ trương tiết kiệm năng lượng

Ngân hàng 11:13

Xu hướng làm việc linh hoạt, giảm di chuyển và tối ưu tiêu thụ điện đang được xem là một trong những giải pháp hiệu quả.


