04/09/2025 16:54

Agribank ra mắt thẻ đồng thương hiệu Napas - Mastercard: Một thẻ, mọi giao dịch, vì tương lai xanh

Ngân hàng Agribank tự hào ra mắt thẻ đồng thương hiệu Agribank Napas - Mastercard - giải pháp thanh toán toàn diện, an toàn và thân thiện với môi trường.

Đây là sản phẩm thẻ đầu tiên tại Việt Nam tích hợp hai ứng dụng VCCS và MChip trên cùng một chip sử dụng chất liệu tái chế, mang đến sự tiện lợi tối đa cho khách hàng, đồng thời cùng Agribank chung tay hướng đến sứ mệnh "Vì tương lai xanh".

Agribank ra mắt thẻ đồng thương hiệu Napas - Mastercard: Một thẻ, mọi giao dịch, vì tương lai xanh- Ảnh 1.

1. Thanh toán dễ dàng trong nước và quốc tế

Với sự kết hợp giữa hệ thống thanh toán nội địa Napas và mạng lưới toàn cầu của Mastercard, chủ thẻ có thể thực hiện giao dịch một cách thuận tiện ở bất cứ đâu:

- Trong nước: Sử dụng tại 700.000 điểm chấp nhận thẻ và hơn 20.000 ATM trên toàn quốc.

- Quốc tế: Thanh toán tại hơn 130 triệu điểm chấp nhận thẻ và hơn 1 triệu ATM toàn cầu nhờ hệ thống Mastercard.

- Ngoài ra có thể sử dụng thanh toán trực tuyến trên các trang thương mại điện tử (Giao dịch Internetet) trên toàn cầu một cách thuận tiện, nhanh chóng.

2. Tiện lợi hơn với chỉ một thẻ duy nhất

- Thay thế nhiều thẻ khác nhau - Không cần mang theo nhiều thẻ ngân hàng cho từng nhu cầu khác nhau, chỉ một thẻ duy nhất có thể sử dụng cho cả trong nước và quốc tế.

- Giao dịch nhanh chóng, thuận tiện, giúp quản lý tài chính dễ dàng hơn.

3. Đảm bảo an toàn, bảo mật cao

- Công nghệ chip EMV chống sao chép dữ liệu, nâng cao mức độ an toàn khi giao dịch.

- Mã OTP cho các giao dịch trực tuyến, tăng cường bảo mật thông tin.

4. Thẻ tái chế - Hướng tới tiêu dùng bền vững

- Chất liệu thân thiện với môi trường: Thẻ được làm từ nhựa PVC tái chế, giúp giảm thiểu rác thải nhựa và hạn chế khai thác nguyên liệu từ thiên nhiên.

- Bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức tiêu dùng xanh: Sử dụng thẻ Agribank Napas - Mastercard là cách đơn giản để bạn góp phần bảo vệ hành tinh.

- Đồng hành cùng Agribank trong sứ mệnh "Vì tương lai xanh", góp phần xây dựng một hành tinh bền vững hơn.

5. Hỗ trợ đa dạng nhu cầu tài chính

-  Dễ dàng liên kết với các dịch vụ tài chính tiện ích trên Agribank Plus: Thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, rút tiền, mua sắm trực tuyến và nhiều tiện ích hấp dẫn khác.

- Hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán: Quẹt thẻ, thanh toán không tiếp xúc (contactless), giao dịch trực tuyến an toàn với bảo mật cao.

Đăng ký ngay từ ngày 8-9-2025 tại các Chi nhánh Agribank trên toàn quốc để trải nghiệm sự tiện lợi vượt trội!

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình khuyến mại của Agribank, khách hàng vui lòng liên hệ số tổng đài hỗ trợ khách hàng: 1900558818 hoặc (+84)24.32053205 để được giải đáp.

