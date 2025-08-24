Agribank chung tay nâng cao chất lượng y tế

Ngày 23-8-2025, tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Agribank Chi nhánh Bình Thạnh đã tổ chức lễ ký kết hợp tác toàn diện, đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ giữa hai đơn vị. Theo thỏa thuận, Agribank sẽ cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại, linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của bệnh viện và đội ngũ y bác sĩ. Đặc biệt, các chương trình cho vay cá nhân với lãi suất cạnh tranh sẽ hỗ trợ tối ưu khả năng tài chính, đáp ứng yêu cầu của cán bộ, nhân viên bệnh viện.

Agribank Chi nhánh Bình Thạnh ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Trong khuôn khổ sự kiện, Agribank Chi nhánh Bình Thạnh đã khai trương kênh thanh toán viện phí không dùng tiền mặt bằng mã QR Code tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đây là một giải pháp thiết thực, mang lại sự tiện lợi, nhanh chóng cho bệnh nhân. Agribank Chi nhánh Bình Thạnh cũng trao tặng khoản tài trợ trị giá 970 triệu đồng để hỗ trợ dự án Robot hướng dẫn bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và trải nghiệm của người dân.

Agribank Chi nhánh Bình Thạnh trao tài trợ dự án Robot trị giá 970 triệu đồng phục vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương

Thạc sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Lương Công Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, đánh giá cao sự hợp tác với Agribank. Ông kỳ vọng sự đồng hành này sẽ giúp Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, với bề dày hoạt động 122 năm, tiếp cận được các công nghệ thanh toán hiện đại, từ đó nâng cao trải nghiệm cho bệnh nhân. Sự kết hợp giữa bề dày lịch sử và công nghệ tiên tiến được kỳ vọng sẽ tạo nên một bước tiến quan trọng, mang lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Ông Nguyễn Huy Hào - Giám đốc Agribank Chi nhánh Bình Thạnh cho biết, việc ký kết hợp tác toàn diện giữa Agribank Chi nhánh Bình Thạnh và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho hai đơn vị mà còn cho thấy sự ghi nhận của đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Nguyễn Tri Phương đối với hệ thống Agribank nói chung và Agribank Chi nhánh Bình Thạnh trong nỗ lực gắn kết cũng như các sản phẩm ưu việt đối với lĩnh vực y tế.

"Chúng tôi tin tưởng rằng sự hợp tác giữa Agribank Chi nhánh Bình Thạnh và Bệnh viện Nguyễn Tri Phương sẽ góp phần tạo nên những giá trị thiết thực, bền vững và cùng nhau hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng cũng như nâng cao vị thế của cả bệnh viện Nguyễn Tri Phương và Agribank, trong đó có Agribank Chi nhánh Bình Thạnh" - ông Nguyễn Huy Hào cho biết.

Cùng ngày, Agribank Chi nhánh Bình Thạnh cũng trao gói tài trợ trang thiết bị y tế trị giá 1 tỉ đồng cho Bệnh viện đa khoa Thủ Đức. Hoạt động này thể hiện sự quan tâm, đồng hành của Agribank, chung tay cùng ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Agribank Chi nhánh Bình Thạnh trao tặng Bệnh viện đa khoa Thủ Đức kinh phí tài trợ trang thiết bị y tế trị giá 1 tỉ đồng

Không chỉ dừng lại ở các khoản tài trợ lớn, Agribank đã kết nối các mạnh thường quân trao tặng 100 xe lăn và 100 phần quà thiết thực tới các bệnh nhân khó khăn đang điều trị tại cả hai bệnh viện.

Trong suốt hơn 37 năm hình thành và phát triển, Agribank không ngừng khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực của Việt Nam. Với nền tảng tài chính vững mạnh và mạng lưới rộng khắp, Agribank luôn tiên phong trong việc cung cấp các giải pháp tài chính tối ưu, đồng thời tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội.

Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ thể hiện vai trò tiên phong của Agribank trong việc lan tỏa tinh thần "tương thân tương ái", mà còn khẳng định một lần nữa bản sắc "Ngân hàng vì cộng đồng" - nơi mỗi cán bộ, người lao động luôn sẵn sàng chung tay vì một xã hội tốt đẹp hơn.