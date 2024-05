AEON Việt Nam và chiến lược định vị nơi làm việc bền vững

15:06

Công ty Tân Hiệp Phát cùng Báo Công An TP HCM, Hội Phụ nữ Công an TP HCM, Công an Tiền Giang, Công an Bến Tre, Sở LĐTBXH Bến Tre vừa trao tặng gần 200.000 sản phẩm nước tinh khiết Number 1 và 620 khối nước ngọt đến cho người dân vùng hạn mặn Bến Tre, Tiền Giang.