Ngân hàng
10/06/2026 16:55

ABBank phối hợp cùng VTV phát sóng các chương trình thuộc FIFA World Cup 2026

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ABBank hân hạnh là đơn vị phối hợp cùng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phát sóng các chương trình thuộc FIFA World Cup 2026™.

Trong suốt mùa giải, ABBank sẽ hiện diện để tiếp lửa cho những trận cầu đỉnh cao. Bạn cũng đừng bỏ lỡ chương trình "Cảm hứng World Cup 2026" - phát sóng vào lúc 18 giờ 35 hằng ngày trên kênh VTV3 - để cập nhật những thông tin nóng hổi và cảm nhận trọn vẹn bầu không khí lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh!
ABBank phối hợp cùng VTV phát sóng các chương trình thuộc FIFA World Cup 2026 - Ảnh 1.

Hãy cùng ABBank đón chờ một mùa hè rực lửa. Bạn đang mong chờ và cổ vũ cho đội tuyển nào nhất tại FIFA World Cup 2026?
Minh Quân
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