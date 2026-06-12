"Mega Booming" đổ bộ vịnh ngọc, cùng Charmora City bước vào kỷ nguyên du lịch trải nghiệm

Dấu ấn "Mega Booming – Charmora City" và bước chuyển dịch trung tâm giải trí mới

Bầu không khí trước giờ G tại Quảng trường 2-4 đang nóng lên từng phút khi siêu đại nhạc hội "Mega Booming – Charmora City" do Sun Group đồng hành tổ chức đang khẩn trương hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng chào đón hơn 30.000 khán giả vào ngày 13/6/2026. Sân khấu hướng biển trực diện tháp Trầm Hương hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc bùng nổ của âm thanh, ánh sáng cùng màn trình diễn pháo hoa tầm cao rực rỡ. Đêm hội quy tụ dàn 18 nghệ sĩ danh tiếng, kết hợp giữa những giọng ca được đông đảo khán giả yêu mến như Lê Hiếu, Văn Mai Hương, Kay Trần, Bùi Công Nam, Phạm Anh Khoa cùng làn sóng nghệ sĩ trẻ tài năng như JSOL, Hoàng Duyên, Jey B hay Khoi VU.

Siêu đại nhạc hội "Mega Booming – Charmora City" sẵn sàng đổ bộ Nha Trang vào ngày 13-6-2026

Bằng việc tái định vị khái niệm "du lịch âm nhạc" (Music Tourism), sự kiện khéo léo biến nghệ thuật trình diễn thành chất xúc tác mạnh mẽ để khơi dậy tiềm năng sẵn có của thiên nhiên và văn hóa bản địa. Tại đây, các chất liệu dân gian đương đại Việt Nam được đặt hài hòa bên cạnh các giai điệu pop, ballad, rock và những thanh âm quốc tế hiện đại, góp phần tôn vinh chân dung một vịnh ngọc năng động, hội nhập nhưng vẫn giữ trọn chiều sâu di sản vùng miền.

Chứng kiến không khí chuẩn bị nhộn nhịp của sự kiện chào sân, chị Minh Thư, một người dân bản địa chia sẻ: "Tôi vô cùng háo hức vì trước giờ ở Nha Trang hiếm có sự kiện âm nhạc quy mô lớn kết hợp bắn pháo hoa tầm cao hoành tráng thế này. Nha Trang vốn có thế mạnh về biển nhưng bấy lâu nay vẫn thiếu những show diễn, tổ hợp vui chơi đêm đẳng cấp để giữ chân du khách." Sự kỳ vọng của cộng đồng bản địa là minh chứng rõ nét cho thấy khát vọng về một biểu tượng giải trí đêm đúng nghĩa – điều mà Sun Group chuẩn bị hiện thực hóa lâu dài thông qua quy hoạch đảo lễ hội Festival Island thuộc đại đô thị Charmora City.

Sun Group hiện thực hóa biểu tượng giải trí đêm tại đảo lễ hội Festival Island thuộc đại đô thị Charmora City.

Festival Island và lời giải cho "Downtown không ngủ" tại Charmora City

Đại đô thị Charmora City quy mô 227 ha được quy hoạch bài bản gồm 3 phân khu đảo chức năng độc đáo, trong đó Festival Island (116 ha) giữ vai trò là tâm điểm giải trí sôi động hoạt động suốt ngày đêm. Tại đây, tập đoàn Sun Group thiết lập một hệ sinh thái trải nghiệm tuần hoàn dựa trên bốn mảnh ghép: Nước, F&B, các show trình diễn và hạ tầng lưu trú. Mặt nước không còn đóng vai trò là ranh giới cảnh quan thông thường, mà được thiết kế để trở thành một sân khấu biểu diễn ngoài trời sinh động, đưa du khách kết nối liên tục từ các đại lộ ẩm thực đến chợ đêm VUIFest nhộn nhịp.

Ý tưởng biến mặt nước thành không gian giao thương và lễ hội này vốn đã được chứng minh hiệu quả thương mại vượt trội trên thế giới, đơn cử như địa điểm vui chơi giải trí sôi động và sầm uất bậc nhất tại Singapore về đêm - Clarke Quay. Bằng cách quy hoạch đồng bộ không gian ven bờ nước kết hợp chuỗi hoạt động mua sắm, ẩm thực và lễ hội đa dạng, Clarke Quay đã thành công thu hút trung bình 1 triệu lượt khách mỗi tháng, đồng thời giúp tỷ lệ lấp đầy phòng tại khu vực này luôn duy trì ổn định ở mức ấn tượng 93%.

Festival Island sở hữu hệ sinh thái trải nghiệm tuần hoàn kết hợp nước, F&B, show diễn và hạ tầng lưu trú.

Đánh giá về sự cần thiết của một trung tâm giải trí bài bản tại địa phương, PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam nhận định: "Nha Trang hiện đang thiếu một không gian giải trí đêm được quy hoạch tập trung để du khách trải nghiệm. Khi khu trung tâm hiện hữu đang dần bộc lộ sự quá tải, việc mở rộng không gian du lịch về phía Nam với các nhà đầu tư lớn là hướng đi tất yếu. Thực tế tại Phú Quốc hay Đà Nẵng cho thấy, Sun Group đã chứng minh năng lực vượt trội trong việc tạo ra những tọa độ du lịch có sức sống thực tế như vậy."

Căn hộ dịch vụ The Fest: Tâm điểm sinh lời đón đầu làn sóng du lịch vịnh ngọc

Tọa lạc ngay tại giao lộ thịnh vượng của Festival Island, tiếp giáp trực tiếp hồ sân khấu nước 7,3 ha - phân khu căn hộ cao tầng The Fest chính là giải pháp hoàn hảo đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp tại dự án. Sở hữu lợi thế bốn mặt giáp sông thoáng đãng và mát mẻ khác biệt so với trung tâm cũ đã chật chội, các tòa tháp mang lại tầm nhìn Panorama độc bản hướng sông, phố phường và hồ trung tâm, biến ban công mỗi căn hộ thành một góc thưởng lãm đắt giá để tận hưởng các show diễn nhạc nước, jetski và pháo hoa hằng đêm.

Phân khu căn hộ cao tầng The Fest là giải pháp hoàn hảo đáp ứng nhu cầu lưu trú cao cấp tại dự án.

Nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư, các tháp căn hộ tại The Fest được thiết kế 100% thương mại dịch vụ với pháp lý rõ ràng, giúp chủ nhân dễ dàng khai thác đa dạng mô hình như Airbnb/homestay, lưu trú ngắn ngày,.. The Fest sở hữu cơ cấu thông minh gồm ba tòa tháp kết nối đồng bộ: Tòa 1 cao 20 tầng, Tòa 2 cao 24 tầng (sở hữu tỷ lệ căn studio 60%), và Tòa 3 cao 15 tầng liên kết nhanh đến hệ thống clubhouse sảnh lobby cao cấp, bể bơi và vườn dạo bộ tiêu chuẩn resort.

The Fest liên kết nhanh đến clubhouse sảnh lobby, bể bơi và vườn dạo bộ tiêu chuẩn resort.

Nhu cầu sở hữu và khai thác căn hộ dịch vụ tại đây được trợ lực mạnh mẽ bởi sức nóng của du lịch Khánh Hòa – nơi vừa ghi nhận cột mốc đón 16,4 triệu lượt khách lưu trú trong năm 2025. Sự tăng trưởng ấn tượng này cộng hưởng cùng đòn bẩy giao thông như các tuyến cao tốc từ TPHCM, Tây Nguyên và dự án nâng cấp sân bay quốc tế Cam Ranh sẽ tiếp tục thúc đẩy dòng khách cao cấp đổ về vịnh ngọc. Đặc biệt, với vị trí tọa lạc tại Nam Nha Trang – khu vực chuẩn bị khởi công xây dựng trung tâm hành chính mới của tỉnh trong quý IV/2026, The Fest mang lại cơ hội sinh lời vượt trội cho những nhà đầu tư nhạy bén biết đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của đại đô thị Charmora City.