Thị trường
12/06/2026 16:15

PVcomBank đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công tại Hà Nội

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PVcomBank đồng hành cùng HIHUB triển khai chiến dịch khảo sát dịch vụ hành chính công, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số tại Hà Nội.

Ngày 04-6-2026, PVcomBank đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội (HIHUB), đồng hành triển khai Chiến dịch "Đánh giá chất lượng dịch vụ trong thực hiện Thủ tục Hành chính công tại Thành phố Hà Nội". Hoạt động góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Chiến dịch được triển khai trên cơ sở hợp tác giữa HIHUB và Cục Chuyển đổi số - Cơ yếu, Văn phòng Trung ương Đảng nhằm khảo sát, ghi nhận trải nghiệm thực tế và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Theo kế hoạch, hoạt động khảo sát sẽ được triển khai tại 131 điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố Hà Nội, kết hợp nhiều hình thức như khảo sát trực tiếp, khảo sát trực tuyến và các hoạt động truyền thông cộng đồng. Kết quả thu thập được sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

PVcomBank đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công tại Hà Nội - Ảnh 1.

Người dân được hướng dẫn thực hiện thao tác tham gia khảo sát tại cổng khảo sát độc lập HIHUB

PVcomBank đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công tại Hà Nội - Ảnh 2.

Một trong những kênh tiếp cận người dân tham gia khảo sát HIHUB qua kênh Zalo OA Lắng nghe Công dân thủ đô

Với vai trò là đơn vị tài trợ chính thức, PVcomBank sẽ đồng hành cùng HIHUB triển khai Chiến dịch thông qua việc hỗ trợ nguồn lực tài chính và phối hợp thực hiện các hoạt động truyền thông. Khoản tài trợ sẽ góp phần phục vụ công tác khảo sát thực tế tại các điểm hành chính công, vận hành hệ thống khảo sát trực tuyến, triển khai các hoạt động truyền thông và ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá chất lượng dịch vụ hành chính công trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Sự đồng hành của PVcomBank không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội của Ngân hàng đối với các chương trình vì cộng đồng, mà còn khẳng định cam kết đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để PVcomBank tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các tổ chức trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, qua đó tiếp tục lan tỏa hình ảnh một ngân hàng hiện đại, tiên phong và hướng tới phát triển bền vững.

PVcomBank đồng hành thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hành chính công tại Hà Nội - Ảnh 3.PVcomBank và VNPT hợp tác chiến lược, kết nối sức mạnh tài chính và công nghệ số

PVcomBank và VNPT ký hợp tác toàn diện giai đoạn 2026-2030, phát triển tài chính số, thanh toán số và hệ sinh thái dịch vụ trên nền tảng công nghệ hiện đại.

PV
từ khóa : pvcombank
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