VWS tài trợ 100 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ

Ngày 24-8, tại Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (quận 4, TP HCM), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã trao 100 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh – sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ kinh phí học tập cho học sinh – sinh viên dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Tại lễ trao học bổng, ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết hằng năm, hệ thống MTTQ các cấp đã tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung chăm lo học bổng Nguyễn Hữu Thọ đến đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức thông qua các buổi sinh hoạt, họp khu phố, tổ dân phố… nhằm phát huy truyền thống nhân ái, nghĩa tình, tương thân tương trợ của cộng đồng trong việc hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu tại buổi lễ

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã trao 100 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng nhằm giúp các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. Đồng hành học bổng Nguyễn Hữu Thọ còn có các nhà hảo tâm, đơn vị, doanh nghiệp… Trong đó, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) đã tài trợ 200 triệu đồng.



"Đây là nguồn động viên to lớn đến học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn an tâm học tập, đồng thời góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác chăm lo an sinh xã hội." – ông Minh Tuấn nói.

Đại diện VWS và các đơn vị đồng hành trao tặng học bổng cho các em

Xúc động khi được nhận học bổng, em Lê Huỳnh Trung Hiếu (ngụ quận 4, TP HCM), sinh viên năm 2 Trường Đại học Ngoại Ngữ và Tin học TP HCM, tâm sự ba mất khi em còn nhỏ, hiện đang sống cùng bà nội. Ngoài giờ học, Hiếu đi làm thêm để kiếm tiền trang trải học tập. "Học bổng Nguyễn Hữu Thọ em nhận được hôm nay là món quà vô giá. Sự hỗ trợ đúng lúc, kịp thời này không chỉ giúp em trong học tập mà còn là động lực để em vượt qua khó khăn, không từ bỏ ước mơ và hy vọng của mình." – Hiếu bộc bạch.



Các đơn vị đồng hành và nhà tài trợ chụp ảnh lưu niệm cùng các em

Trong năm học 2024-2025, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp trao tặng hơn 16.000 suất học bổng với tổng kinh phí trên 32 tỉ đồng. Trong đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã vận động các cơ quan, doanh nghiệp, trích từ nguồn Quỹ "Vì người nghèo" thành phố để trao tặng hơn 2.600 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho học sinh, sinh viên khó khăn trên địa bàn thành phố với tổng số tiền hơn 5,8 tỉ đồng.



Nhiều năm qua VWS luôn đồng hành, đóng góp cùng thành phố trong các chương trình: Quỹ "Vì người nghèo"; Quỹ "Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc" thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; tặng học bổng Nguyễn Hữu Thọ; trao tặng nhà tình thương; chăm lo đời sống người có hoàn cảnh khó khăn, học sinh hiếu học tại huyện Bình Chánh – nơi VWS đặt nhà máy. Bên cạnh đó, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương do ông David Dương – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc VWS sáng lập vào năm 2011 với nguồn vốn 1 tỉ đồng, đã giúp hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo ở tỉnh Long An thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, tạo việc làm cho nhiều người có cơ hội thay đổi cuộc sống.