Ông Vũ Xuân Thủy bắt đầu hành trình kinh doanh với những chuỗi thương hiệu được giới trẻ yêu thích như Kem bơ dừa Zocoby, Sữa chua trân châu Hạ Long Tcool, Tiệm trà chanh Paris. Chỉ trong vài năm, những thương hiệu này đã trở thành điểm nhấn trong thị trường F&B, đặt nền móng cho sự phát triển sau này.

Không dừng lại ở đó, ông Thủy nhanh chóng nhìn thấy cơ hội từ kinh tế số. Từ năm 2024, ông định hướng Zocoby chuyển dịch sang nền tảng TikTok, xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và thương mại điện tử. Đến năm 2025, công ty trở thành đối tác chính thức của TikTok Shop, tham gia quản lý nhà sáng tạo nội dung, vận hành cửa hàng và kết nối nhà bán hàng – sáng tạo.

Chỉ trong ba tháng, Zocoby đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu từ 11,6 tỷ đồng lên hơn 34,8 tỷ đồng. Song song với kinh doanh, ông Thủy dành sự quan tâm đặc biệt tới cộng đồng thông qua chương trình đào tạo Xưởng X, nơi hàng nghìn học viên được trang bị kỹ năng sáng tạo nội dung và kinh doanh online. Điểm khác biệt là chính sách đào tạo lại miễn phí trọn đời và mở cửa cho những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần sẻ chia của người lãnh đạo.

Trong giai đoạn 2025–2026, ông Thủy đặt mục tiêu phát triển mạng lưới 10.000 thành viên MCN, doanh số trung bình 100 tỷ đồng/tháng, đồng thời đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất đồ uống và nguyên liệu pha chế. Ông cho rằng: "Doanh nghiệp chỉ thành công khi cùng lúc tạo ra lợi ích cho cả cộng đồng."

Hành trình của Vũ Xuân Thủy cho thấy hình ảnh một doanh nhân trẻ không chỉ tập trung vào lợi nhuận, mà còn gắn phát triển kinh doanh với trách nhiệm xã hội. Từ những bước đi đầu tiên trong lĩnh vực F&B đến khát vọng kiến tạo hệ sinh thái thương mại điện tử, ông đang khẳng định vai trò của thế hệ lãnh đạo mới trong kỷ nguyên số.