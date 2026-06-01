Vũ trụ đồng tiền 2026 bùng nổ với chủ đề “BIGbang DATA”

Mùa 3 bùng nổ với quy mô toàn quốc và sức hút ngày càng lan tỏa

Sau hai mùa tổ chức thành công, "Vũ trụ đồng tiền" đang dần khẳng định vị thế là một trong những gameshow giáo dục tài chính có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đối với cộng đồng sinh viên.

Mùa giải năm nay ghi nhận quy mô lớn chưa từng có với sự tham gia của 54 trường đại học, học viện trên toàn quốc. Không chỉ thu hút sinh viên thuộc khối Kinh tế - Tài chính, chương trình còn mở rộng sức lan tỏa tới nhiều nhóm ngành như Công an, Luật, Du lịch - Lữ hành… cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ đối với kiến thức tài chính và quản trị cá nhân.

Hiện hành trình Casting Quốc gia đã đi qua các điểm dừng tại miền Bắc và miền Trung, thu hút hàng chục ngàn sinh viên tham gia tranh tài trong không khí sôi động và đầy cạnh tranh.

"BIGbang DATA" - Khi dữ liệu trở thành chìa khóa của tư duy tài chính hiện đại

Lấy cảm hứng từ sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số, chủ đề "BIGbang DATA" đưa người chơi bước vào thế giới nơi dữ liệu trở thành yếu tố cốt lõi trong mọi quyết định tài chính, đầu tư và kinh doanh.

Thông qua chuỗi thử thách đa dạng, chương trình giúp sinh viên tiếp cận tư duy tài chính hiện đại, nâng cao khả năng phân tích dữ liệu, phản biện và ra quyết định trong môi trường nhiều biến động.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Giám đốc Chi nhánh FDI I hướng dẫn các nhóm startup cách tiếp cận vốn

Với thông điệp "Khai sinh thế hệ tài chính trẻ Việt Nam: Tỉnh thức - Văn minh - Hạnh phúc - Thành đạt", "Vũ trụ đồng tiền 2026" hướng tới việc xây dựng một thế hệ người trẻ chủ động, hiểu biết tài chính và sẵn sàng thích ứng với tương lai số.Để chinh phục ngôi vị quán quân, các đội thi sẽ lần lượt trải qua các vòng đấu gồm: Vòng loại cấp trường, Vòng loại cấp Quốc gia, Tứ kết, Bán kết và Chung kết. Đặc biệt, vòng thi "Siêu Tân Tinh Khởi Nghiệp - All-Stars" tiếp tục được tổ chức nhằm tìm kiếm đội thi sở hữu ý tưởng khởi nghiệp nổi bật nhất để giành tấm vé đặc cách vào thẳng Bán kết.

Top 5 đội thi xuất sắc nhất cùng 1 thí sinh được yêu thích nhất sẽ bước vào Chung kết để cạnh tranh giải thưởng cao nhất trị giá 1 tỷ đồng.

BIDV tiếp tục đồng hành giáo dục tài chính cho thế hệ trẻ

Tiếp tục đồng hành cùng chương trình với vai trò Đối tác đồng hành chiến lược chính, BIDV khẳng định cam kết mạnh mẽ trong hành trình nâng cao hiểu biết tài chính cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam.

Thông qua hình thức "giáo dục kết hợp giải trí", BIDV mong muốn đưa kiến thức tài chính đến gần hơn với sinh viên bằng cách tiếp cận trẻ trung, hiện đại và giàu tính tương tác. Đây cũng là một phần trong chiến lược thúc đẩy phổ cập tài chính toàn diện và xây dựng thói quen tài chính lành mạnh cho người trẻ.

Đồng hành cùng chương trình là đội ngũ chuyên gia BIDV giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng tham gia Hội đồng giám khảo chương trình. Với kiến thức chuyên môn sâu rộng cùng góc nhìn thực tiễn từ thị trường tài chính, các chuyên gia BIDV sẽ đồng hành cùng thí sinh xuyên suốt hành trình thi đấu, đưa ra những đánh giá chuyên môn, góp phần truyền cảm hứng và định hướng tư duy tài chính hiện đại cho sinh viên.

Sự tham gia trực tiếp của đội ngũ chuyên gia BIDV không chỉ góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho chương trình mà còn thể hiện vai trò tiên phong của ngân hàng trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ trên hành trình trang bị kiến thức, kỹ năng và tư duy tài chính cho tương lai.Với gần 70 năm hình thành và phát triển, BIDV hiện là một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển bền vững. Không chỉ cung cấp hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ tài chính hiện đại cho gần 30 triệu khách hàng, BIDV còn tích cực triển khai nhiều hoạt động cộng đồng nhằm lan tỏa tri thức tài chính và truyền cảm hứng đổi mới sáng tạo tới giới trẻ.

Sự đồng hành của BIDV tại "The Moneyverse - Vũ trụ đồng tiền 2026" tiếp tục khẳng định định hướng xuyên suốt của ngân hàng trong việc đồng hành cùng khách hàng và cộng đồng xây dựng nền tảng tài chính hiện đại, bền vững cho tương lai.