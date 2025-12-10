VPBank nhận “mưa” giải thưởng tại Mastercard Customer Forum 2025

Trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng thường niên của Tổ chức thẻ quốc tế MasterCard - "Mastercard Customer Forum 2025" diễn ra ngày 5-12 vừa qua, Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới đã vinh danh Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) ở 11 hạng mục giải thưởng danh giá, giúp VPBank trở thành ngân hàng có số lượng giải thưởng nhiều nhất năm 2025. Đây cũng là năm thứ 6 liên tiếp VPBank được Mastercard ghi nhận ở loạt giải thưởng quan trọng, cho thấy sự ổn định trong chiến lược và hiệu quả của những nỗ lực bền bỉ trong mảng thẻ cũng như thanh toán số.

Những hạng mục VPBank được vinh danh trong nhóm giải thưởng dành riêng cho thẻ phản ánh toàn diện năng lực dẫn dắt thị trường của ngân hàng trong lĩnh vực thanh toán hiện đại. Cụ thể, VPBank được xướng tên ở 9 giải thưởng: Ngân hàng dẫn đầu trong việc chi tiêu thẻ tín dụng, Ngân hàng dẫn đầu về Quy mô Danh mục Tín dụng, Ngân hàng dẫn đầu về Danh mục thẻ Ghi nợ, Ngân hàng dẫn đầu về doanh số giao dịch thanh toán thương mại, Ngân hàng dẫn đầu về tăng trưởng thanh toán thương mại, Ngân hàng xuất sắc trong hệ sinh thái thương mại điện tử, Ngân hàng dẫn đầu về thanh toán quốc tế, Ngân hàng dẫn đầu về chi tiêu du lịch quốc tế và Ngân hàng sáng tạo và đổi mới. Đây là những hạng mục cốt lõi thể hiện sự nổi bật của VPBank trong việc mở rộng quy mô khách hàng, nâng cao chất lượng giao dịch, mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, an toàn, tiện lợi và duy trì sự tiên phong trong cải tiến sản phẩm.

Bên cạnh nhóm giải thưởng chuyên biệt cho hoạt động thẻ, Mastercard còn ghi nhận bước tiến chiến lược của VPBank ở 2 hạng mục: Giải pháp mới cho thanh toán thương mại cho VPBankSME vì đã ra mắt thành công các giải pháp nổi bật, thiết lập tiêu chuẩn mới trong đổi mới sáng tạo cũng như trải nghiệm khách hàng và giải thưởng Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Ông Sharad Jain, Giám đốc quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia, Mastercard chia sẻ: "Các giải thưởng này tiếp tục khẳng định vai trò dẫn đầu của VPBank trong việc định hình tương lai thanh toán số, nơi công nghệ, sự thấu hiểu khách hàng và các giải pháp thanh toán tích hợp cùng hội tụ. Mastercard mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với VPBank để xây dựng một hệ sinh thái toàn diện, đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi nhóm khách hàng và mang đến cơ hội cho cả người tiêu dùng và doanh nghiệp".

Một trong những yếu tố giúp VPBank liên tục được vinh danh nằm ở sự tăng trưởng vượt trội của mảng thẻ, đặc biệt là thẻ tín dụng. Theo số liệu từ Chi hội thẻ Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm 2025, VPBank tiếp tục giữ vị trí số 1 thị trường về tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng, bao gồm cả doanh số thanh toán và rút tiền, đạt hơn 90 ngàn tỉ đồng. Con số này chiếm gần 20% toàn thị trường, thể hiện mức độ phổ biến và sức cạnh tranh mạnh mẽ của sản phẩm thẻ VPBank. Cũng trong cùng kỳ, ngân hàng dẫn đầu về số lượng thẻ đang lưu hành với hơn 1,7 triệu thẻ tín dụng hoạt động.

Trước đó, trong năm 2024, VPBank đã ghi nhận tổng doanh số sử dụng thẻ tín dụng hơn 176,9 ngàn tỉ đồng, chiếm 18% toàn thị trường. Sự duy trì vị trí dẫn đầu qua nhiều năm liên tiếp cho thấy hiệu quả của định hướng đầu tư dài hạn vào hệ sinh thái thanh toán số và phát triển các dòng thẻ mới phù hợp với nhu cầu của từng phân khúc khách hàng.

VPBank cũng đẩy mạnh đầu tư cho công nghệ nhằm mang lại trải nghiệm tối ưu, tiên phong mang đến cho khách hàng trọn bộ giải pháp thanh toán Tap & Pay thịnh hành: Samsung Pay, Google Pay, Apple Pay, VP Pay, Garmin Pay và Pay by Account. Hệ sinh thái giải pháp công nghệ của VPBank như Tap & Pay, thẻ ảo dành cho doanh nghiệp SME và nền tảng SoftPOS đa kênh đã ghi điểm mạnh mẽ trong mắt đối tác quốc tế, thể hiện chiến lược đầu tư dài hạn nhằm nâng cao trải nghiệm thanh toán toàn diện cho khách hàng.

Từ năm 2025, VPBank khẳng định chiến lược thẻ tín dụng phát triển tính năng và đưa ra ưu đãi, trải nghiệm xung quanh 3 lĩnh vực thiết yếu của cuộc sống: Shopping (Mua sắm thông minh), Travel (Du lịch trải nghiệm) và Wellbeing (Chăm sóc và phát triển bản thân). Đây là ba xu hướng thể hiện rõ nhịp sống hiện đại, nơi khách hàng ưu tiên mua sắm thông minh, đề cao trải nghiệm dịch chuyển và quan tâm hơn đến sức khỏe, chất lượng sống. Hệ sinh thái thẻ toàn diện đáp ứng nhu cầu đa dạng của từng nhóm khách hàng và giúp ngân hàng mở rộng nhanh sang nhóm khách hàng trẻ, đồng thời duy trì chất lượng tín dụng và tốc độ tăng trưởng bền vững. Hệ sinh thái ưu đãi rộng lớn đi kèm cũng là điểm mạnh giúp VPBank duy trì sức hút của sản phẩm thẻ.

Đại diện VPBank cho biết: "Các giải thưởng là sự ghi nhận những nỗ lực đổi mới không ngừng, đồng thời cho thấy chiến lược phát triển hệ sinh thái thẻ của ngân hàng đang đi đúng hướng. Trong bối cảnh hành vi thanh toán của người Việt thay đổi mạnh mẽ, VPBank đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng giải pháp số, nâng cao trải nghiệm và gia tăng ưu đãi thiết thực cho khách hàng ở nhiều lĩnh vực".

Với định hướng nhất quán và nền tảng công nghệ vững chắc, VPBank đặt mục tiêu tiếp tục dẫn dắt xu hướng và tăng tốc đổi mới để xây dựng một hệ sinh thái thanh toán toàn diện, an toàn và tiện lợi cho mọi người dùng.