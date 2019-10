Trải nghiệm đặc quyền dành cho giới thượng lưu với thẻ BIDV Visa Infinite

Không chỉ có những tiện ích trong thanh toán của một chiếc thẻ tín dụng thông thường, dòng thẻ siêu cao cấp BIDV Visa Infinite của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) còn mang tới cho chủ thẻ cơ hội trải nghiệm dịch vụ dành cho thượng khách tại nhiều lĩnh vực trong nước và quốc tế.

Thượng khách tại sân bay

Khách hàng mới đăng ký phát hành thẻ sẽ được tặng ngay 1 trong 2 phần quà hấp dẫn là 15.000 dặm thưởng Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines (VNA), qua đó, khách hàng có thể quy đổi vé, nâng hạng ghế, miễn cước hành lý hay tận hưởng thêm những ưu đãi khác của chương trình Hội viên dành cho khách hàng thân thiết của VNA. Hoặc khách hàng có thể lựa chọn quà tặng thẻ Hội viên Accor Plus với quyền lợi đặc biệt về đặt phòng và ẩm thực tại hàng ngàn khách sạn hàng đầu do Tập đoàn Accor quản lý tại Đông Nam Á, châu Á, châu Úc và New Zealand.

Khi đi du lịch hay đi công tác nước ngoài, chủ thẻ BIDV Visa Infinite còn được trải nghiệm các ưu đãi đặc quyền không giới hạn vào hơn 1.000 phòng chờ VIP trên toàn thế giới, đặc quyền đón tiếp và hỗ trợ xử lý nhanh thủ tục hải quan tại 6 sân bay quốc tế.

Đặc biệt, BIDV tặng kèm bảo hiểm du lịch trị giá 1 triệu USD, bảo hiểm y tế khẩn cấp trị giá 25.000 USD giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm tận hưởng mọi chuyến đi của mình.

Thảnh thơi tận hưởng cuộc sống thượng lưu

Trong lĩnh vực thể thao và làm đẹp, BIDV Visa Infinite cũng mang tới cho khách hàng những ưu đãi hấp dẫn cùng chương trình tích điểm vượt trội. Với mỗi 1.000 đồng chi tiêu, khách hàng sẽ nhận ngay 1.5 điểm thưởng, nhân 40 lần điểm thưởng (tương đương mức cashback 6%) khi giao dịch tại lĩnh vực Golf, Spa hoặc thanh toán đặt phòng tại Khách sạn cao cấp; nhân 2 lần điểm nếu giao dịch ở nước ngoài.

Thượng khách sẽ được dành tặng miễn phí setmenu thưởng thức hương vị ẩm thực tại các nhà hàng sang trọng như Preim XXI, Lai, Towa, Crystal Jade Palace - JW Marriott Hanoi… thêm vào đó là những đặc quyền gia tăng về nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Đặc quyền không giới hạn của BIDV Visa Infinite sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm khác biệt, đẳng cấp. Để có thêm thông tin về dịch vụ, vui lòng liên hệ tổng đài 1900.9247 hoặc website https://www.bidv.com.vn/bidvinfinite/.