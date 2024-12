Trước thềm năm mới 2025, Nam A Bank nhận nhiều giải thưởng uy tín

Ngày 24-12-2024, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức năm 2024, vinh danh 200 thương hiệu tiêu biểu. Trải qua quá trình bình chọn khoa học, minh bạch, khách quan gồm các vòng sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyển, Nam A Bank xướng tên trong Top 100 Sao Vàng Đất Việt.

Nam A Bank được vinh danh Top 100 Sao Vàng Đất Việt

Đây là một trong những giải thưởng uy tín được tổ chức thường niên, ghi nhận những đóng góp của Nam Bank nói riêng và các doanh nghiệp lớn nói chung cho sự tiên phong thực hiện nghiêm túc chính sách tiền tệ, hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững, tích cực đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội đất nước và thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng.

Trong tháng 12-2024, Nam A Bank cũng đã nhận được giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc (Straight Through Processing Award) do The bank of New York Mellon trao tặng. Đây là lần thứ sáu liên tiếp Nam A Bank nhận được giải thưởng này, tiếp tục khẳng định khả năng cung cấp dịch vụ quốc tế an toàn, nhanh chóng, an toàn và hiệu quả trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Là ngân hàng tiên phong trong công nghệ, trước thềm năm mới Nam A Bank nhận 2 giải thưởng tiêu biểu từ Napas là Ngân hàng Năng động tiêu biểu (Dynamic Banking) và Ngân hàng tiêu biểu với dịch vụ sáng tạo (Outstanding Bank With Innovative Service). Đây là giải thưởng dành cho các tổ chức thành viên đã tích cực phối hợp với NAPAS hoàn thành triển khai các dự án mang tính đổi mới và đột phá như VietQRPay, Tiêu chuẩn kỹ thuật 2.0 và các sản phẩm thanh toán trên nền tảng thiết bị di động…

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Ngoài ra, ngày 20-12, thẻ Happy Laydy của Nam A Bank đã lọt vào top 10 sản phẩm dịch vụ ấn tượng tin dùng 2024 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy tổ chức. Đây là một trong nhiều sản phẩm nổi bật dành riêng cho từng phân khúc khách hàng với những ưu đãi vượt trội, thể hiện cam kết của ngân hàng này khi liên tục mang đến các sản phẩm và dịch vụ khác biệt, đáp ứng tối đa nhu cầu đa dạng của khách hàng.

Với việc đổi mới sản phẩm dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào các hoạt động của ngân hàng cũng như những đóng góp tích cực cho các hoạt động phát triển bền vững, chỉ trong năm 2024, Nam A Bank đã được các tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh ở gần 30 hạng mục giải thưởng.

Đại diện Nam A Bank cho biết: "Các giải thưởng uy tín không chỉ ghi nhận những nỗ lực của Nam A Bank mà còn là động lực quý giá để ngân hàng tiếp tục đổi mới sản phẩm dịch vụ, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong năm 2024. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để mang lại những sản phẩm - dịch vụ tài chính xuất sắc, nhanh chóng, an toàn cho khách hàng".