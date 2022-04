18/4/2022 548 1k

Dự án The New City Châu Đốc do Tập đoàn Thiên Minh làm chủ đầu tư được hình thành với tổng quỹ đất xây dựng hơn 100 hecta. Dự án ra đời mang một tiềm năng mới về bất động sản tại đây.