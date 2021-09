Techcombank là ngân hàng Việt Nam duy nhất giành giải thưởng quốc tế Stevie Awards

Đây là năm thứ 2 liên tiếp, Techcombank được vinh danh giải thưởng danh giá này, với lễ trao giải dự kiến được tổ chức trực tuyến từ New York vào ngày 17-11-2021.

Techcombank gây ấn tượng với Hội đồng Giám khảo Stevie Awards về chiến lược nhân sự xuất sắc mà ngân hàng đã thực thi trong những năm vừa qua, và những thành tựu từ nỗ lực không ngừng nghỉ để tạo dựng môi trường làm việc hiệu quả và phát huy tối đa tiềm năng của con người. Giải thưởng Stevie Awards "Employers of the Year" được mở đăng ký cho tất cả tổ chức trên toàn thế giới, từ đó, Hội đồng Giám khảo sẽ rà soát nghiêm ngặt các tiêu chí về chất lượng quản trị nguồn nhân lực, sản phẩm, dịch vụ mới… để chọn lựa và vinh danh những tổ chức có môi trường làm việc tốt nhất. Giải thưởng Stevie Awards được thành lập từ năm 2002, từng được tạp chí New York Post - Mỹ xem như "Giải thưởng Oscar dành cho giới kinh doanh" và là giải thưởng "Uy tín nhất toàn cầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp".

"Techcombank tự hào là đại diện của Việt Nam được xướng tên cho giải thưởng danh giá Stevie Awards, hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất 2021 - ngành ngân hàng". Đây là kết quả đến từ chiến lược luôn đặt con người là trọng tâm mà ngân hàng đã kiên định thực thi trong nhiều năm qua, và được dẫn dắt bởi tầm nhìn "Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống". Các chiến lược về hoạch định và tuyển dụng nguồn nhân lực của Techcombank luôn hướng đến mục tiêu thúc đẩy mỗi cán bộ nhân viên khai phá tiềm năng và bản lĩnh hành động cho những điều vượt trội, từ đó, tạo động lực cho khách hàng và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công", bà Nikki Đặng Mỹ Quyên - Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực Techcombank - chia sẻ.

Giải bạc Stevie Awards "Employers of the Year 2021 - Banking" là giải thưởng mới nhất được trao tặng cho Techcombank trong năm 2021. Tính đến nay, cúp Stevie Awards đã được trao tặng tại hơn 60 quốc gia, với hơn 1.000 chuyên gia hàng đầu thế giới ở nhiều lĩnh vực tham gia Hội đồng Giám khảo của chương trình. Trước đó, Techcombank đã được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á", Top 2 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Ngân hàng 5 năm liên tiếp (2016-2020) - Giải thưởng Vietnam HR Awards 2020; Top 50 Thương hiệu Nhà tuyển dụng hấp dẫn với sinh viên Việt Nam 2020… Điều này khẳng định tầm nhìn chiến lược của Ngân hàng với ba trụ cột "Nhân tài - Dữ liệu - Số hóa" để hiện thực hóa thành công sứ mệnh "Chuyển đổi ngành tài chính - Nâng tầm giá trị sống".