Sống xanh đầy tiện ích – Chuẩn sống của cư dân hiện đại

Tìm về giữa thiên nhiên, nghỉ dưỡng tại gia

Xu hướng hiện đại luôn đề cao những giá trị và chuẩn mực sống mới, chốn an cư cũng không chỉ đơn thuần là một nơi để trở về mà đó còn là không gian để vừa tận hưởng nhịp sống sôi động vừa thư giãn giữa khoảng xanh đắt giá. Đây cũng là lý do khiến các khu đô thị trở nên có sức hút hơn hết.

Theo khảo sát của World Green Building Trends 2018 do Dodge Data & Analytics thực hiện tại 19 quốc gia, có đến 28% người Việt Nam được hỏi quan tâm đến công trình giúp cải thiện sức khỏe, cao hơn mức trung bình toàn cầu 27%. Do đó, nhu cầu này sẽ góp phần gia tăng dự án xanh, tạo làn sóng dịch chuyển về khu vực ĐBSCL để có đủ diện tích cho cảnh quan và tiện ích nội khu.

Trong những năm gần đây, thị trường BĐS phát triển đã mang đến nhiều góc nhìn mới với nhiều sự lựa chọn. Các khu đô thị vệ tinh đang được đầu tư và phát triển một cách mạnh mẽ, nhằm kéo giãn mật độ dân cư tránh tập trung quá đông tại một khu vực, bằng cách lan tỏa bớt số dân cư cho các đô thị vùng TP. Hồ Chí Minh. Tại khu vực Đồng Bằng SCL trở thành nơi tìm đến của các chủ đầu tư cho dự án khu đô thị xanh.

The New City Châu Đốc mang lại một không gian sống lý tưởng, với môi trường không bụi bặm náo nhiệt.

Không gian sinh thái song hành tiện ích hiện đại lên ngôi



Được biết đến là khu đô thị hiện đại mới nổi cho cư dân An Giang và ĐBSCL, khu đô thị khép kín The New City Châu Đốc chính là nơi hội tụ, kết nối tinh hoa khu vực, đem lại trải nghiệm đa dạng hiện đại mà cư dân văn minh luôn tìm kiếm.

Không chỉ thổi làn gió mới vào thị trường BĐS bằng hướng đi khác biệt, The New City mang lại một không gian sống lý tưởng, với môi trường không bụi bặm náo nhiệt, cư dân tương lai sẽ có nhiều không gian để sống chậm, thả mình giữa thiên nhiên để cảm nhận sâu các cung bậc cảm xúc và bồi nắp nguồn năng lượng tích cực bao gồm: nhà phố xây sẵn với kiến trúc hiện đại; thảm thực vật xanh mát cùng hàng loạt tiện ích hiện đại nâng cao trải nghiệm sống xanh của cư dân như công viên view sông nước thoáng đãng, quảng trường trung tâm, phố đi bộ, khu thể dục thể thao, sân chơi ...

Bên cạnh đó, The New City còn cho thấy khả năng quy hoạch "một bước đến tiện ích" với hệ tiện ích nội khu đẳng cấp gồm trung tâm thương mại phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí... Về giáo dục, đầu tư trường mẫu giáo thuận tiện đưa đón con cái cho cư dân sinh sống tại đây; khu vực hoạt động thể chất ngoài trời, khu vui chơi trẻ em, khu tổ chức sự kiện ngoài trời,...

Đặc biệt, với quy hoạch trở thành khu đô thị khép kín, Khu đô thị sẽ được đảm bảo giám sát chặt chẽ thông qua hệ thống camera an ninh 24/7. Không chia sẻ tiện ích với cư dân bên ngoài, cuộc sống an toàn, tiện nghi của những chủ nhân thành đạt tại The New City sẽ được phục vụ trọn vẹn nhờ tổ hợp các dịch vụ đẳng cấp.

Với mục tiêu kiến tạo không gian xanh, nắm bắt nhu cầu sống gần gũi thiên nhiên kết hợp quy hoạch chuỗi tiện ích nội khu đẳng cấp, không ngạc nhiên khi The New City Châu Đốc được đánh giá là lựa chọn an cư lý tưởng cho cư dân hiện đại.