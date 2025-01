Vì sao Phú Quốc đông nghịt khách ngay đầu năm mới

Tấp nập khách du lịch ngay ngày đầu năm mới

Theo thống kê của Sở Du lịch Kiên Giang, chỉ riêng kỳ nghỉ Tết Dương lịch, thành phố Phú Quốc đón 88.209 lượt khách, trong đó có 15.029 lượt khách quốc tế. Lượng khách lưu trú trên địa bàn thành phố là 35.435 lượt.

Ghi nhận thực tế, các khu nghỉ dưỡng và khách sạn trên địa bàn thành phố "cháy phòng", không chỉ riêng ngày Tết Dương lịch mà cả những ngày đầu tháng 1-2025. Theo khảo sát với hơn 40 cơ sở lưu trú tại Bãi Kem và Thị trấn Hoàng Hôn thì dịp năm mới, từ phân khúc cao như New World Phu Quoc Resort, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, La Festa Phu Quoc - Curio Collection By Hilton… đến các khách sạn 3-4 sao hay minihotel phần lớn đều kín phòng và đã vài tháng nay, tỷ lệ đặt phòng chưa hề xuống dưới 80%.

Anh Adrian, du khách Nga cho biết: "Đây là ngày thứ 4 tôi ở Phú Quốc, cả gia đình tôi năm nay đón năm mới ở đây. Mọi thứ thật tuyệt vời, từ thời tiết, bãi biển cho đến những show diễn đều khiến chúng tôi rất hài lòng và thích thú. Đêm giao thừa, chúng tôi đã được trải nghiệm tới 3 màn pháo hoa trong một đêm, một trải nghiệm không ở đâu có".

Những ngày này ở Phú Quốc nói chung và Thị trấn Hoàng Hôn nói riêng, từ sáng đến đêm khung cảnh khi nào cũng nhộn nhịp, tạo nên sức sống cho ngành du lịch "đảo ngọc" ngay đầu năm mới. Sáng những ngày đầu năm, hàng dài du khách xếp hàng tại ga đi cáp treo Sun World Hon Thom. Theo thống kê của khu du lịch, mỗi ngày hệ thống cáp treo đón hàng nghìn du khách, thậm chí có ngày lượng khách đạt kỷ lục mới, vượt qua cả cao điểm năm 2019.

Đặc biệt vào mỗi buổi tối, hàng nghìn du khách đổ về Thị trấn Hoàng Hôn để vui chơi tại chợ đêm, xem các show diễn Nụ hôn của biển cả - Kiss of the sea, Bản giao hưởng đại dương – Symphony of the sea với những màn trình diễn mãn nhãn và pháo hoa 2 lần mỗi đêm.

Đảo ngọc đã… đảo ngược

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm nay, nhiều điểm đến trong nước ghi nhận lượng khách du lịch không quá đông, trong khi Phú Quốc lại chứng kiến một khung cảnh trái ngược, thậm chí là "đảo ngược tình thế" so với hồi đầu năm 2024, khi hòn đảo không ngừng bị chỉ trích vì chặt chém, giá cả quá cao. Còn hiện tại, hòn đảo này là điểm đến cho kỳ nghỉ Giáng sinh và Tết Dương lịch của đông đảo du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là khách quốc tế vượt cao hơn thời "hoàng kim" của du lịch Việt năm 2019.

Một trong những lý do khiến hòn đảo này trở thành từ khóa "hot" đến vậy trong cộng đồng du khách quốc tế phải kể đến là lợi thế về khí hậu ôn hòa, đặc biệt dịp cuối năm là mùa đẹp nhất của Phú Quốc với những bãi biển cát trắng, nước xanh trong mà nhiều du khách ví như Maldives. Hiện nay Phú Quốc cũng có lợi thế với chính sách miễn thị thực 30 ngày cho khách quốc tế và nhiều đường bay thẳng từ nhiều quốc gia trên thế giới. Những ngày đầu năm, sân bay Phú Quốc đón hơn 60 chuyến bay, trong đó có 32 chuyến quốc tế từ Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, các nước CIS và châu Âu…

Song một trong những điểm mạnh của Phú Quốc được nhiều du khách và các công ty lữ hành uy tín công nhận chính là những sản phẩm du lịch có sức cạnh tranh trong khu vực và thế giới. Ông Hong Jung Min, Giám đốc điều hành Công ty Hanatour tại Việt Nam chia sẻ: "Phú Quốc là một hòn đảo với điều kiện tự nhiên tuyệt vời, đồng thời sở hữu các khách sạn và địa điểm du lịch đẳng cấp mà tận dụng được lợi thế thiên nhiên đó. Cá nhân tôi đặc biệt thích Thị trấn Hoàng Hôn và Hòn Thơm ở phía nam Phú Quốc. Tôi tin rằng, khi các dự án phát triển hạ tầng như đường sá và các điểm du lịch hoàn tất, chúng ta sẽ được chứng kiến một "Hawaii của phương Đông" thực sự".

Anh Lê Trần Phương Đình, một hướng dẫn viên ở Phú Quốc cho biết: "Những ngày này đường phố ngập tràn khách quốc tế. Ở nhà hàng và điểm du lịch nổi tiếng luôn trong tình trạng quá tải, phải đặt chỗ trước. Các khu vui chơi giải trí ở Bắc và Nam đảo thường xuyên tổ chức các chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa là lý do lớn thu hút du khách".

Năm qua, Phú Quốc chứng kiến sự đổ bộ của những sản phẩm du lịch độc đáo trải dài từ Bắc đến Nam hòn đảo. Một trong những điểm đến được nhắc tới như một "hiện tượng" của Phú Quốc trong năm 2024 phải kể đến Thị trấn Hoàng Hôn. Chỉ từ đầu năm, nơi đây ra mắt không dưới 10 trải nghiệm mới như show diễn đa phương tiện quy mô hàng đầu thế giới do Pháp dàn dựng với 8 công nghệ trình diễn và pháo hoa nghệ thuật mỗi đêm, show Awaken Sea với màn trình diễn công phu của dàn quán quân và á quân flyboard, jetski thế giới. Đặc biệt trong cuối năm nay, Thị trấn Hoàng Hôn ra mắt "cặp bài trùng" nhà hàng bia Sun Bavaria GastroPub và show diễn chỉ có trong thế vận hội thế giới mang tên Bản giao hưởng đại dương – Symphony of the sea với 20 phút trình diễn pháo mỗi đêm, mang đến khái niệm dinner show- vừa ăn tối vừa xem trình diễn nghệ thuật- lần đầu tiên có tại Phú Quốc.

Với sức hấp dẫn không ngừng gia tăng, Phú Quốc không chỉ hút khách dịp cuối năm và Tết Dương lịch, mà còn dự kiến trở thành điểm nóng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới, với phân khúc 5 sao hiện nay đã kín tới 85%, phân khúc 4 sao trung tâm gần như kín sạch và các resort, khách sạn Nam đảo đều đã đạt công suất phòng từ 70-80%.