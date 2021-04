SHB tiếp tục được vinh danh Top 50 doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam

Giải thưởng này đã khẳng định vị thế top đầu của SHB về hiệu quả kinh doanh và tốc độ tăng trưởng trong nền kinh tế Việt Nam.



Bảng xếp hạng Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam (Top 50 Vietnam Best Growth) tôn vinh các doanh nghiệp có hiệu quả kinh doanh cao, tốc độ tăng trưởng nhanh và ổn định nhất. Đây là một trong những bảng xếp hạng uy tín hàng đầu Việt Nam, dựa trên kết quả nghiên cứu và đánh giá độc lập theo chuẩn mực quốc tế của Vietnam Report. Nhiều năm liên tiếp, SHB được vinh danh trong bảng xếp hạng này, ghi nhận những nỗ lực không ngừng trên chặng đường phát triển, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín hàng đầu của ngân hàng trong thị trường.



Với nhiều chỉ số tăng trưởng hết sức ấn tượng trong bối cảnh kinh tế nói chung chịu tác động nhất định từ đại dịch Covid-19 năm 2020, ngân hàng SHB đã xuất sắc thuyết phục Ban giám khảo chương trình vinh danh "Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam 2021". Cụ thể, tính đến ngày 31-12-2020, SHB có quy mô tổng tài sản đạt hơn 412 ngàn tỉ đồng, tăng 13%; vốn huy động thị trường 1 đạt 338 ngàn tỉ đồng, tăng 17,2%; dư nợ cấp tín dụng đạt 317 ngàn tỉ đồng, tăng 19%; lợi nhuận trước thuế đạt 3.268 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2019. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục mở rộng mạng lưới với 532 điểm giao dịch khắp cả nước, có mặt tại Việt Nam, Lào, Campuchia.

Ngoài ra, với các giải pháp xử lý nợ quyết liệt, sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro, tỉ lệ nợ xấu giảm xuống còn 1,83%, thấp nhất trong giai đoạn 5 năm gần đây, tỉ lệ nợ xấu gồm trái phiếu VAMC giảm xuống dưới 3%, hoàn thành tốt mục tiêu NHNN giao. Việc tăng cường chi phí dự phòng của SHB cũng giúp cho tỉ lệ bao phủ nợ xấu tại ngày 31-12-2020 của SHB ở mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây.

Có được kết quả này là do SHB đạt tăng trưởng ở hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh, đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng trên nền tảng công nghệ hiện đại, kiểm soát và quản trị rủi ro nhằm mang đến cho khách hàng sự toàn diện cả về lợi ích và giá trị vượt trội. Đặc biệt, SHB đã sớm hoàn thành Basel II trước thời hạn, đáp ứng quy định của NHNN, đồng thời nâng cao chất lượng hệ thống quản trị rủi ro, hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, việc có những bước tiến quan trọng trên hành trình chuyển đổi số cũng là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững và bứt phá của SHB. Trong năm 2020, SHB khởi động và hoàn thiện hàng loạt dự án chuyển đổi số nhằm ứng dụng tối đa thành tựu công nghệ vào các hoạt động ngân hàng, là tiền đề để SHB tiến tới phát triển và hoàn chỉnh ngân hàng số: hệ thống quản trị khách hàng CRM, giải pháp định danh khách hàng điện tử eKYC… Mới đây, SHB thành lập Khối ngân hàng số với mục tiêu xây dựng và liên tục ra mắt các sản phẩm dịch vụ, sáng kiến số hóa quy trình vận hành mới, số hóa hành trình khách hàng, từ đó tăng khả năng tiếp cận thị trường, mở rộng quy mô và tăng trưởng bền vững, mạnh mẽ.

Với kết quả hoạt động kinh doanh ấn tượng năm 2020, tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ 29 tổ chức ngày 22-4-2021 vừa qua, các cổ đông của ngân hàng SHB đã thống nhất phương án và kế hoạch năm 2021 của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ lên 26.674 tỉ đồng, xác định mục tiêu tăng trưởng ít nhất 78% lợi nhuận, dự kiến chia cổ tức tỉ lệ 15%. Mục tiêu tới năm 2025, cùng với quá trình chuyển đổi số mạnh mẽ, SHB sẽ trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả trong các ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Tầm nhìn năm 2030, SHB đạt tầm vóc ngân hàng bán lẻ hiện đại trong top đầu của khu vực.

Đại diện ngân hàng SHB nhận giải thưởng, bà Ngô Thu Hà - Phó Tổng Giám đốc - chia sẻ: "SHB rất vinh dự khi tiếp tục được vinh danh trong Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam. Giải thưởng đã khẳng định những nỗ lực bền bỉ và định hướng chiến lược kinh doanh đúng đắn của ngân hàng trong suốt thời gian qua. Chúng tôi đã và đang thực hiện chuyển đổi toàn diện, luôn tạo ra sự khác biệt, đưa SHB bứt tốc mạnh mẽ, dẫn đầu về hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng lợi nhuận trong thời gian tới".

Trước đó, ngân hàng SHB đã liên tục được vinh danh những giải thưởng quan trọng trong năm của ngành Tài chính - Ngân hàng nói riêng và toàn ngành kinh tế Việt Nam nói chung như: giải thưởng Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam do Vietnam Report bình chọn; giải thưởng Ngân hàng của Năm lần thứ 4 do tạp chí The Banker bình chọn…