SHB đổi mới mô hình kinh doanh, phát triển sản phẩm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2022 với các kết quả kinh doanh rất khả quan.

Theo đó, kết thúc quý I/2022, tổng tài sản của SHB đạt 515.553 tỉ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm; huy động vốn thị trường 1 đạt 388.116 tỉ đồng, tăng 2,6%; dư nợ cấp tín dụng đạt 388,196 tỉ đồng, tăng 5,3%l; lợi nhuận trước thuế đạt 3.227 tỉ đồng, tăng 94% so với cùng kỳ năm 2021.

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của SHB đều tăng cao so với cùng kỳ đã đưa tổng thu nhập lãi thuần quý I/2022 của SHB đạt 4.223 tỉ đồng, tăng 90% so với cùng kỳ, trong đó lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu tổng lợi nhuận tối thiểu 11.686 tỉ đồng trong năm 2022 của SHB là hoàn toàn khả quan, khi kết thúc quý I, kết quả kinh doanh tổng thể cũng như các chỉ tiêu kinh doanh của SHB tốt.

SHB tiếp tục phát triển các sản phẩm - dịch vụ ngân hàng số hiện đại

Năm 2021, SHB đã ghi nhận lợi nhuận của ngân hàng đạt 6.260 tỉ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ, tổng tài sản đạt 506.600 tỉ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2020; vốn tự có theo chuẩn Basel II đạt 53.114 tỉ đồng, vốn điều lệ đạt 26.674 tỉ đồng, hoàn thành kế hoạch tăng vốn đã đề ra; huy động vốn thị trường 1 đạt 379.000 tỉ đồng, tăng 12%; dư nợ cấp tín dụng đạt 369.000 tỉ đồng, tăng 16% so với năm 2020. Đặc biệt, SHB đã kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động, đưa tỉ lệ chi phí hoạt động trên tổng thu nhập thuần (CIR) xuống 24,22%, là một trong các ngân hàng TMCP kiểm soát chi phí tốt; thu hồi nợ và trích lập dự phòng tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC và Vinashin trước thời hạn.

SHB cũng vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 30, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới; bầu và phân công các chức danh HĐQT, Ban Kiểm soát. Ông Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch HĐQT, đã được HĐQT nhiệm kỳ mới thống nhất và quyết nghị bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Năm 2022, SHB đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng trên 12%, vốn điều lệ tăng trưởng 37% so với năm 2021; lợi nhuận trước thuế dự kiến tối thiểu 11.686 tỉ đồng, tăng 87%; dự kiến chia cổ tức năm 2022 từ 18%.

SHB sẽ tiếp tục hợp tác với các tập đoàn tư vấn chiến lược uy tín thế giới BCG, IFC, IBM… nhằm cung cấp các giải pháp toàn diện nâng cao hiệu quả kinh doanh, thông qua việc đổi mới mô hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm - dịch vụ ngân hàng số hiện đại, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, thị trường.