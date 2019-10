SHB báo lãi trước thuế 2.260 tỉ đồng

Có được kết quả này do SHB đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng, xây dựng các gói sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng cho từng phân khúc khách hàng của SHB nhằm mang đến cho khách hàng sự toàn diện cả về lợi ích và giá trị vượt trội.



Theo đó, ước tính đến ngày 30-9-2019, tổng tài sản của SHB đạt hơn 357.000 tỉ đồng, tăng 10,51% so với thời điểm đầu năm. Vốn tự có đạt hơn 24.500 tỉ đồng. Huy động vốn đạt 331.000 tỉ đồng, tăng 10,5% so với thời điểm đầu năm.

Cùng với tăng trưởng về huy động vốn, tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt 253.000 tỉ đồng. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ và tỷ lệ nợ xấu được duy trì ở ngưỡng an toàn theo quy định của NHNN. Bên cạnh đó, các tỷ lệ an toàn hoạt động của SHB luôn đạt và vượt so với tiêu chuẩn quy định của NHNN, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 11%.

Tổng lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 2.260 tỉ đồng, tăng 11,31% so với cùng thời điểm năm trước, đạt 73,6% kế hoạch cả năm.



Trong 9 tháng đầu năm, SHB liên tục nhận được nhiều giải thưởng, vinh danh từ các tổ chức uy tín trong nước và quốc tế cho cả thương hiệu và sản phẩm, dịch vụ như: Top 50 doanh nghiệp có thương hiệu giá trị nhất Việt Nam, duy trì vị thế Top 10 thương hiệu giá trị nhất ngành ngân hàng; Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín nhất 4 năm liên tiếp; Ngân hàng tài trợ dự án tốt nhất; Ngân hàng tài trợ thương mại tốt nhất; Ngân hàng có sáng kiến thẻ ghi nợ tốt nhất; Ngân hàng có sáng kiến Online Banking tốt nhất năm 2019; Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất châu Á cùng nhiều giải thưởng danh giá khác.



Những kết quả đạt được trong thời gian qua đã khẳng định uy tín, tiềm lực tài chính vững mạnh, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững và minh bạch của ngân hàng, từ đó tạo niềm tin, sự tín nhiệm của các cổ đông, đối tác, khách hàng, là cơ sở giúp SHB vượt qua mọi thách thức, nâng cao vị thế không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà vươn tầm quốc tế.