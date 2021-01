Ngân hàng lên phương án chống mã độc, tấn công mạng dịp Tết

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Văn bản số 467/NHNN-CNTT yêu cầu các ngân hàng thương mại và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas), Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Nhà máy In tiền Quốc gia bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian các sự kiện quan trọng và các dịp lễ Tết năm 2021.

Sơ đồ lây nhiễm của hình thức tấn công chuỗi cung ứng. Nguồn: BCA

Theo đó, những đơn vị này phải nghiêm túc triển khai chiến dịch chống các cuộc tấn công mạng, các loại mã độc mới, lỗ hổng an ninh bảo mật đối với hệ thống thông tin đã được Ngân hàng Nhà nước cảnh báo.

Các đơn vị cần tăng cường biện pháp giám sát, theo dõi hoạt động và nhật ký của các hệ thống thông tin quan trọng như Corebanking, ATM, Internet Banking, Mobile Banking, các cổng, trang tin điện tử và hệ thống quan trọng khác… để kịp thời phát hiện và xử lý sớm các cuộc tấn công có thể xảy ra. Đồng thời, thông báo cho Cục Công nghệ thông tin, Ngân hàng Nhà nước nắm, phối hợp xử lý.

"Chủ động thực hiện hoặc thuê dịch vụ rà soát, đánh giá an toàn bảo mật các hệ thống thông tin, đặc biệt là hệ thống thông tin quan trọng để kịp thời phát hiện và khắc phục điểm yếu, gỡ bỏ phần mềm độc hại, phần mềm gián điệp, tấn công có chủ đích. Đồng thời, rà soát, kiểm tra bảo đảm sẵn sàng phương án, kịch bản ứng cứu sự cố và dự phòng thảm họa cho hệ thống thông tin quan trọng" - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu.

Cơ quan quản lý cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại cử cán bộ trực, xử lý, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin và dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong suốt thời gian nghỉ Tết…