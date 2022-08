Nam A Bank – tiếp đà tăng trưởng bằng chiến lược phát triển tài chính số toàn diện

Nhận nhiều giải thưởng uy tín

Ghi nhận những nỗ lực trong hoạt động kinh doanh hiệu quả, minh bạch, vừa qua, Nam A Bank đã nhận hàng loạt chứng nhận và giải thưởng uy tín như: Ngân hàng Việt Nam đầu tiên nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn ISO 31000:2018 về Quản lý rủi ro đối với các sản phẩm Tín dụng xanh do Tổ chức Chứng nhận quốc tế TQCSI cấp; Ngân hàng hoạt động Treasury tốt nhất Việt Nam 2021 (Best Bank for Treasury Activities Vietnam 2021) do Tạp chí Global Banking & Finance Review trao tặng; giải thưởng Sao vàng đất Việt 2021….