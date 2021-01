Khởi công nút giao thông kết nối giữa Him Lam Vạn Phúc với khu dân cư lân cận

Lễ khởi công có ý nghĩa vô cùng quan trọng khi góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông trong nội – ngoại khu cũng như thuận tiện cho việc giao thương buôn bán bởi lưu lượng người qua lại tăng cao khi tuyến đường được kết nối. Đặc biệt, với thiết kế 6 tầng, 2 mặt tiền, đồng thời tọa lạc tại vị trí trung tâm kết nối giao thông, Him Lam Vạn Phúc mang lại lợi ích "kép" phù hợp cả nhu cầu kinh doanh – đầu tư cũng như an cư.



Lễ khởi công nút giao thông kết nối Him Lam Vạn Phúc với khu dân cư lân cận diễn ra vào ngày sáng 9-1

Tại buổi lễ, Ông Lại Thế Hòa, Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh Doanh Địa ốc Him Lam – Chi nhánh Hà Nội chia sẻ: "Nút giao thông khi được hoàn thiện sẽ thúc đẩy kết nối nội – ngoại khu, giải quyết nhu cầu đi lại, thông thương giữa dự án với khu dân cư hiện hữu, góp phần gia tăng giá trị của Him Lam Vạn Phúc. Với việc hội tụ nhiều ưu thế vượt trội, Him Lam Vạn Phúc sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm của thị trường BĐS phía Tây Hà Nội".



Tọa lạc ngay trung tâm quận Hà Đông, Him Lam Vạn Phúc là mảnh đất vàng dọc trục đường Lê Văn Lương và Tố Hữu. Đây là tuyến đường huyết mạch, trung tâm về giao thông, giao thương tại cửa ngõ phía tây của Thủ đô, giao thoa giữa các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và Mỹ Đình. Điều này tạo nên sức hút đặc biệt của dự án.

Ngay sau khi buổi lễ kết thúc các hạng mục thi công nhanh chóng được triển khai

Đặc biệt, thị trường bất động sản phía Tây Hà Nội đang trong giai đoạn bùng nổ nhờ cộng hưởng từ sự phát triển của hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội như: dự án xây dựng hầm chui Lê Văn Lương - vành đai 3, tuyến đường sắt trên cao Hà Đông – Cát Linh sắp được đưa vào vận hành, tuyến xe buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã đã đi vào hoạt động...



Thêm vào đó, với vị trí cửa ngõ của Thủ đô, khả năng kết nối với các tỉnh thành cũng rất thuận tiện. Nơi đây cũng là đầu mối của nhiều tuyến đường giao thông quan trọng như: QL6, QL21B, ĐT72... đi các tỉnh phía Tây Bắc Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên.

Him Lam Vạn Phúc sở hữu vị trí "vàng" thuận tiện cho hoạt động đầu tư, kinh doanh

Bao quanh Him Lam Vạn Phúc là "hệ sinh thái" tiện ích đa dạng và phong phú. Dự án nằm giữa quần thể các KĐT sầm uất như: KĐT Dương Nội, KĐT Văn Khê, KĐT An Hưng, Park City…, gần với nhiều cao ốc văn phòng và chung cư hứa hẹn sẽ mang đến cho cư dân một môi trường sống văn minh và hiện đại.



Được thiết kế mang dáng dấp của đại lộ sầm uất của châu Âu, Him Lam Vạn Phúc được kiến tạo để trở thành trung tâm kinh tế - tài chính, thương mại mới của Thủ đô, sở hữu đầy đủ tiện ích nội khu như: Trường Quốc tế Nhật Bản, nhà để xe thông minh, khu vui chơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… cùng hệ thống các chuỗi shophouse kinh doanh đa dạng sẽ sớm được hình thành khi cư dân vào sinh sống. Sự sầm uất trong giao thông và kinh doanh buôn bán sẽ là điểm nhấn thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư.

Sở hữu vị trí đắc địa, đa tiện ích, cùng không gian kinh doanh - an cư lý tưởng, sản phẩm ra hàng đúng lúc nguồn cung khan hiếm, Him Lam Vạn Phúc thu hút sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư, hứa hẹn sẽ trở thành một khu phố tài chính, kinh doanh đáng sống tại khu vực. Đặc biệt, Him Lam Vạn Phúc được giới chuyên gia đánh giá cao bởi tính thanh khoản, khả năng tăng giá và là "của để dành" cho dòng tiền đầu tư trung và dài hạn.