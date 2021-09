Hãng xe công nghệ Be thay tổng giám đốc

Hãng gọi xe Be bổ nhiệm bà Vũ Hoàng Yến làm CEO

Tối 7-9, Công ty CP Be Group - đơn vị sở hữu và phát triển ứng dụng gọi xe công nghệ Be cho biết bà Vũ Hoàng Yến sẽ chính thức giữ vai trò Tổng giám đốc Be Group kể từ ngày mai, 8-9.

Trên cương vị CEO, bà Vũ Hoàng Yến sẽ tập trung vào chiến lược đẩy mạnh phát triển nhằm đưa Be trở thành một hệ sinh thái số mở đa dạng, mang đến giải pháp liên kết các dịch vụ và đơn giản hóa những phức tạp trong cuộc sống thường ngày của người Việt.

Bà Yến tốt nghiệp Đại học Kinh tế London, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử, tài chính ngân hàng và chuyển đổi số. Bà từng đảm nhiệm vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp như Adayroi (VinGroup), Agoda, Y khoa Hoàn Mỹ… Năm 2019, bà Yến được tạp chí Forbes VN lựa chọn vào Top 10 Gương mặt nữ quản lý chuyên nghiệp.

Bà Vũ Hoàng Yến kế nhiệm bà Nguyễn Hoàng Phương vừa từ nhiệm vị trí Tổng giám đốc vì lý do cá nhân.

Trong quý 4-2021 và năm 2022, mục tiêu của công ty là đưa ra các giải pháp vận hành tối ưu cho ngành vận tải cộng nghệ, xa hơn đó là cả hệ sinh thái số mở bao gồm tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đặt vé máy bay, khách sạn, tiện ích di chuyển…