Giảm chi phí mua xăng bằng “chạm” thẻ NAPAS

Thẻ chip NAPAS là thẻ do các ngân hàng phát hành tại Việt Nam tuân thủ tiêu chuẩn thẻ chip cho thanh toán nội địa Việt Nam (viết tắt là VCCS) do NAPAS ban hành, có BIN do Ngân hàng Nhà nước cấp (số thẻ bắt đầu bằng ‘9704’) để giao dịch trong lãnh thổ Việt Nam, cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi (nếu có) trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại ngân hàng.