"Hạ nhiệt" giá xăng, giảm ngay 20% khi thanh toán bằng thẻ NAPAS

Tán thành với quan điểm tự do chính là đích đến, nhiều người cho rằng lựa chọn nghề nghiệp đúng và phù hợp giúp mang đến một cuộc sống tự do đúng nghĩa. Đủ vững vàng tài chính và trải nghiệm thực tế, 50 được xem là mốc tuổi “vàng” để tận hưởng thành quả từ công việc và cảm nhận giá trị của tự do được bồi đắp và chuẩn bị từ khi còn trẻ.