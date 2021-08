Giải mã sức hút bất động sản Tây Nam Bộ

Tập đoàn Thiên Minh - chủ đầu tư của hàng loạt các dự án bất động sản ở khu vực miền Tây Nam Bộ cho biết thời gian tới, phân khúc bất động sản nhà ở, công nghiệp và du lịch sẽ là những điểm sáng trước mắt tại thị trường miền Tây Nam Bộ khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng tốt, mạng lưới giao thông ngày càng hoàn thiện.

Một trong những dự án nổi bật tại khu vực này phải kể đến khu đô thị The New City Châu Đốc tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt, hồ sơ pháp lý rõ ràng, đầy đủ, The New City Châu Đốc đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhờ khả năng sinh lời an toàn. Ngoài ra, người dân luôn có tâm lý thích sở hữu nhà liền thổ nên những dòng sản phẩm nhà phố, biệt thự luôn hút khách bởi vừa đáp ứng nhu cầu để ở, vừa giàu tiềm năng sinh lời.

Ngoài ra, nhà phố thương mại, nhà vườn, biệt thự sinh thái tại khu đô thị The New City được quy hoạch bài bản cũng là một lợi thế khi so sánh với các dự án khác. Theo Tập đoàn Thiên Minh, các dòng sản phẩm khác nhau tại The New City Châu Đốc đã đáp ứng được nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng nhằm nâng cao chất lượng không gian sống.