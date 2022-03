Credit Suisse gọi tên 6 mã ngân hàng nổi bật, VIB được định giá ở mức 7x

14/3/2022 548 1k

Trên hành trình “Bắc tiến”, Him Lam Land luôn nỗ lực để kiến tạo nên những sản phẩm bất động sản chất lượng và mang đến giá trị bền vững. Với giấc mơ chinh phục “miền đất hứa", Him Lam Vạn Phúc được đánh giá là dự án biểu tượng, là cú hích nâng tầm thương hiệu Him Lam Land tại thị trường bất động sản miền Bắc.