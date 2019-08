Chuyện kể tiền bạc và hôn nhân

Chuyện là vợ chồng Hạnh cưới nhau được hơn 2 năm, cả hai đều có công việc ổn định, lương tuy không cao nhưng cũng đủ sống. Vậy mà có những việc chỉ sau lập gia đình, Hạnh mới thấy trở thành vấn đề lớn.



Tuy chồng Hạnh là người chí thú làm ăn nhưng gần như không so đo tính toán chuyện tiền bạc nên không kiểm soát được chi tiêu. Tháng nào cũng nghe Hạnh than thở chắt bóp tiền bạc song vẫn không dư được đồng nào, người chồng chỉ biết cười trừ. Do căng thẳng về tài chính, vợ chồng Hạnh có nhiều lần cải vã mà đỉnh điểm là lần về quê mới đây, mẹ chồng Hạnh nhắc đến chuyện sinh con, Hạnh như được dịp trút mọi ấm ức, kể tội "ảnh lo gì nhà cửa đâu, có con rồi lấy gì nuôi".

Từ đó, chồng Hạnh nãy sinh ý tưởng "giúp vợ" bằng cách mở một thẻ tín dụng nhằm chủ động mua sắm khi cần thiết, giải quyết vấn đề tài chính gia đình. Vô tình nhìn thấy quảng cáo về thẻ tín dụng FE Credit, anh ta đã đăng ký và nhận được ngay thẻ kỹ thuật số trên ứng dụng điện thoại để chi tiêu trong khi chờ nhận được thẻ cứng.



Ảnh minh họa

Với ứng dụng thẻ này, vợ anh còn được thông báo hàng loạt chương trình ưu đãi mua sắm đang diễn ra, kiểm tra chi tiêu mọi lúc mọi nơi dễ dàng thanh toán hóa đơn điện, nước, nạp tiền điện thoại, đặt vé tàu xe, vé xem phim… ngay trên ứng dụng. Đặc biệt, thẻ tín dụng của FE CREDIT cho phép miễn lãi trong vòng 45 ngày và phí thường niên chỉ có 99.000 đồng.



Thông qua sao kê thẻ tín dụng, Hạnh dễ dàng theo dõi những khoản chi tiêu ngoài kế hoạch dựa trên các thông báo giao dịch tự động gửi về điện thoại. Nhờ vậy, hai vợ chồng thấy rõ thói quen chi tiêu của mình để từ đó cân đối lại cho hiệu quả.