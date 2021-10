BIDV Chi nhánh Thống Nhất thông báo thành lập PGD Bình Khánh

1. Tên gọi Phòng giao dịch:



- Tên giao dịch đầy đủ:

Bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thống Nhất - Phòng Giao dịch Bình Khánh

Bằng tiếng Anh: Joint stock Commercial Bank for Investment and Development of VietNam - Thong Nhat Branch - Binh Khanh Transaction office

- Tên viết tắt:

Bằng tiếng Việt: BIDV Thống Nhất - PGD Bình Khánh

Bằng tiếng Anh: BIDV Thong Nhat - Binh Khanh Transaction office

Mã số kinh doanh: 00002

2. Địa điểm đặt trụ sở Phòng giao dịch:

Số 37 đường Song Hành, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP HCM.

ĐT: (028) 2203 7379.

Thời gian khai trương, đi vào hoạt động: ngày 25-10-2021.