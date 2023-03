Bất động sản đáp ứng nhu cầu thực vào cuộc đua mới

Dân số Bình Dương đang tăng nhanh song hành với phát triển công nghiệp, mang đến cơ hội cho thị trường bất động sản.

Thị trường dần sôi động

Một tháng trở lại đây, không khí nhộn nhịp đã xuất hiện trở lại trên thị trường bất động sản phía Nam. Sau thời gian điều chỉnh chiến lược, tái cơ cấu sản phẩm, thăm dò nhu cầu khách hàng, nhiều công ty bắt đầu tự tin công bố các chương trình bán hàng với nhiều kỳ vọng.

Nhộn nhịp nhất là phân khúc bất động sản phục vụ nhu cầu ở thật, cả các dự án căn hộ lẫn nhà phố, đất nền. Tại TP HCM, có thể kể đến như Gamuda Land với dự án Elysian tại Thủ Đức với 1.400 căn hộ; Hưng Thịnh với hai dự án 8X An Sương khoảng 800 căn hộ và Avatar với 2.400 căn hộ. "Ông lớn" Vinhomes cũng tiếp tục chào bán giỏ hàng phân khu The Origami thuộc khu đô thị Vinhomes Grand Park tại Thủ Đức trong khi Nam Long ra hàng các sản phẩm Akari City và Mizuki Park hay Phú Mỹ Hưng với dự án The Horizon…

Ở phân khúc đất nền và nhà liền thổ, TP HCM dường như mất hút nguồn cung nhưng các khu vực vùng ven lại bất ngờ trở nên sôi động. Bình Dương với nhiều lợi thế về hạ tầng, quy hoạch phát triển vẫn tiếp tục chứng tỏ là vùng đất tiềm năng khi chứng kiến nhiều dự án đồng loạt ra hàng. Chẳng hạn như Hệ thống 5F sau thành công của một loạt dự án đất nền giá rẻ, mới đây đã tiếp tục giới thiệu ra thị trường khu compound thông minh, khép kín giá rẻ 5F Apollo tại Bến Cát. Đây là dự án đầu tiên trong chuỗi khu nhà ở compound thông minh, khép kín, giá rẻ chuẩn 5F mà Hệ thống 5F vừa công bố nhận được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Bên cạnh Hệ thống 5F, thị trường Bình Dương còn đón nhận nguồn cung đa dạng từ các chủ đầu tư như Phú Đông, Kim Oanh, Bcons, Becamex, Hà An, An Gia… Quan sát cho thấy điểm chung của các dự án công bố thời điểm này đều thuộc phân khúc bình dân, giá rẻ hướng đến nhu cầu ở thực. Để chinh phục khách hàng, ngoài mức giá, các chủ đầu tư còn cam kết pháp lý đầy đủ, triển khai dự án đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng xây dựng.

Tại các thị trường vùng ven khác như Đồng Nai, Long An, Bình Phước…, các chủ đầu tư Cát Tường, Nam Long, PNR Holding cũng không đứng ngoài cuộc đua. Sản phẩm của các doanh nghiệp này cũng thuộc phân khúc đất nền, nhà liền thổ giá rẻ nhắm đến nhu cầu thực.

Đáng chú ý, một số chủ đầu tư như Hệ thống 5F đã mạnh dạn đột phá tung ra mô hình khu compound thông minh, khép kín và đầy đủ tiện ích nhưng mức giá rất cạnh tranh được giới kinh doanh bất động sản đánh giá cao. Thậm chí, mức dự án 5F Apollo còn thấp hơn cả nhiều dự án căn hộ bình dân trong khu vực lân cận tại Bình Dương. "Cái khó ló cái khôn. Thị trường khó khăn thì doanh nghiệp phải nỗ lực nghiên cứu đưa ra những ý tưởng mới, sản phẩm mới giàu tính cạnh tranh mới có thể vượt lên", ông Dương Nguyễn, một nhà đầu tư bất động sản lâu năm tại Bình Dương, nhận xét.

Người mua được hưởng lợi

Không chỉ xuất hiện nhiều sản phẩm mới để lựa chọn, thời điểm này người mua bất động sản còn nhận được rất nhiều ưu đãi từ chủ đầu tư. Chẳng hạn khách hàng sở hữu căn hộ 9X An Sương chỉ cần thanh toán 150 triệu là được ký hợp đồng mua bán, phần còn lại trả góp chỉ 0,5%/tháng.

Với dự án Cát Tường Park House, khách hàng chỉ cần thanh toán trước 20% giá trị sản phẩm, phần còn lại được hỗ trợ trả góp trong vòng 4 năm miễn tính lãi kèm các chương trình chiết khấu, khuyến mãi trị giá gần 400 triệu đồng.

Sự kiện giới thiệu dự án mới tại Bình Dương của Hệ thống 5F thu hút hơn 2.000 khách hàng tham dự.

Tại dự án 5F Apollo, khách hàng chỉ phải bỏ ra 580 triệu là sở hữu ngay một căn nhà phố liền thổ xây 1 trệt 1 lầu, nội thất cao cấp. Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng các chính sách chiết khấu hấp dẫn và tham gia chương trình Tri ân khách hàng Hệ thống 5F lên đến 19,8 tỷ đồng gồm 1 xe Mercedes, 1 xe Camry, 3 lô đất nền, 10 xe SH 150i, 15 xe Air Blade 160… Đây là chương trình khuyến mãi lớn nhất thị trường của Hệ thống 5F được công bố thời điểm này.

Bất động sản là một trong những thị trường quan trọng của nền kinh tế, đóng góp khoảng 11% GDP và có quan hệ mật thiết với rất nhiều ngành kinh tế khác. Theo Batdongsan.com, nhu cầu sở hữu và sở hữu thêm bất động sản của người dân trong giai đoạn sắp tới vẫn rất cao. Theo đó, 70% người có thu nhập hộ gia đình từ 40 - 70 triệu đồng/tháng đã mua ít nhất 1 BĐS trong năm 2022. Tỷ lệ này lên đến 75% và 86% đối với những người có thu nhập từ 70 triệu đồng/tháng.

Thực tế, niềm tin của người mua nhà cũng bắt đầu quay trở lại sau khi Chính phủ vào cuộc tháo gỡ khó khăn. Từ đầu tháng 3, thị trường liên tục đón loạt tin vui khi Nghị quyết số 33 về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, bền vững được ban hành. Cùng với đó Nghị định 08 về giãn, hoãn nợ trái phiếu và các Quyết định số 313, 314 của NHNN về giảm lãi suất dần khơi thông dòng chảy tín dụng. Hiện lãi suất tiết kiệm đã giảm về dưới ngưỡng 9%/năm, các ngân hàng cũng bắt đầu tăng cường giải ngân cho các doanh nghiệp/dự án có khả năng triển khai bán hàng tốt.

Phối cảnh dãy shophouse đẳng cấp của khu compound thông minh, khép kín, giá rẻ 5F Apollo.

Trong khi đó, các Dự luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư… đang sửa đổi cũng được kỳ vọng giải quyết triệt để những vấn đề của thị trường. Các chuyên gia đánh giá những động thái này sẽ tạo ra động lực phát triển thị trường ngay trong năm nay, nhất là phân khúc nhà ở cho người thu nhập thấp.

"Sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ đang giúp thị trường có nhiều triển vọng tốt lên. Dự báo sau khi tạo đáy trong quí 1, có thể trong quý 3-2023 thị trường sẽ ấm dần và đi vào ổn định từ cuối năm", một chuyên gia thuộc Hệ thống 5F chia sẻ.