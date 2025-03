FPT cung cấp giải pháp AI tiên tiến cho Tập đoàn dầu khí lớn nhất của Indonesia – Pertamina

Theo thỏa thuận, FPT sẽ cung cấp các công nghệ AI tiên tiến để tối ưu hóa quy trình kiểm tra và bảo trì trang thiết bị tại các cơ sở của Pertamina. Dự án tập trung vào hai mục tiêu chính: nâng cao khả năng vận hành, hiệu suất của thiết bị và đảm bảo an toàn lao động. Tại giàn khoan PHE OSES (Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra), thuộc vùng biển Đông Nam Sumatra, ngoài khơi Indonesia, công nghệ AI do FPT hợp tác phát triển cùng Pertamina Marine Engineering sẽ phân tích dữ liệu thu thập từ máy bay không người lái, phát hiện bất thường, rò rỉ và hư hỏng kết cấu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống giàn khoan. Bên cạnh đó, tại các điểm khoan của PDSI (Pertamina Drilling Services Indonesia), giải pháp AI sẽ giám sát việc tuân thủ quy định về sử dụng đồ bảo hộ cá nhân (PPE), góp phần giảm thiểu rủi ro và đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc FPT, chia sẻ: "Với năng lực, kinh nghiệm cùng cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái ứng dụng AI tiên tiến, chúng tôi kỳ vọng sẽ thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cho Pertamina, tập đoàn dầu khí quốc gia Indonesia nói riêng và góp phần quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu AI trong Chiến lược Quốc gia về Trí tuệ Nhân tạo 2020-2045 của Indonesia. Hợp tác này cũng đồng thời mở ra cơ hội để FPT mở rộng chuyên môn không chỉ trong lĩnh vực năng lượng mà còn sang các lĩnh vực khác như giáo dục, viễn thông và nông nghiệp."

"Hệ thống giám sát và kiểm tra giàn khoan dầu khí ứng dụng AI, được phát triển thông qua hợp tác với FPT, là một trong những chiến lược trọng điểm và ưu tiên hàng đầu của Pertamina trong việc nâng cao tính toàn vẹn của tài sản và tối ưu hiệu suất vận hành trong các hoạt động thượng nguồn ngoài khơi," ông I Ketut Laba, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc PT Pertamina Trans Kontinental, chia sẻ.

Trước thỏa thuận này, vào năm 2024, FPT đã hợp tác với PT Pertamina Marine Engineering – công ty con của Pertamina – để ứng dụng công nghệ tiên tiến vào các hoạt động vận hành trong lĩnh vực dầu khí thượng nguồn, bao gồm bảo trì, sửa chữa và giám sát.

FPT gia nhập thị trường Indonesia vào năm 2017 và đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp lớn trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính – ngân hàng, viễn thông. Hiện FPT sở hữu hơn 200 chuyên gia công nghệ tại hai văn phòng lớn, với kế hoạch mở văn phòng thứ ba tại Yogyakarta trong năm nay nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số ngày càng tăng tại Indonesia.

Được thành lập vào tháng 8/1968 từ sự sáp nhập giữa Pertamin (1961) và Permina (1957), PT Pertamina (Persero) là tập đoàn dầu khí quốc gia lớn nhất Indonesia, có trụ sở chính tại Jakarta.

Tập đoàn này hoạt động trên toàn bộ chuỗi giá trị dầu khí, bao gồm thăm dò, khai thác, tinh chế và phân phối. Bên cạnh đó, Pertamina còn là một trong những đơn vị dẫn đầu trên thị trường khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu và đang mở rộng sang lĩnh vực năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng địa nhiệt, nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Indonesia.