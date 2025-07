Vinhomes Grand Park - Tâm điểm hội tụ dòng người, dòng tiền của siêu đô thị TP HCM sau sáp nhập

In bài viết

Tâm điểm kết nối của siêu đô thị liên vùng 14 triệu dân

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM trở thành siêu đô thị có diện tích hơn 10.500 km² và quy mô dân số

lên tới 14 triệu người. Đây sẽ là khu vực phát triển tập trung các trụ cột: công nghiệp - logistics - hàng không - cảng biển - dịch vụ chất lượng cao. Trong cấu trúc mới, Vinhomes Grand Park từ vị trí cửa ngõ khu Đông đã trở thành trung tâm của siêu đô thị TP HCM - điểm giao thoa chiến lược giữa các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sau sáp nhập, Vinhomes Grand Park ở vị trí trung tâm của TP HCM

Không chỉ hưởng lợi từ tọa độ tâm điểm kết nối liên vùng, Vinhomes Grand Park còn sở hữu vị trí hiếm có: nằm giữa hai sân bay quốc tế lớn nhất cửa nước là Tân Sơn Nhất (cách khoảng 20-30 km) và Long Thành (cách khoảng 30-40 km). Trong năm 2026, các tuyến hạ tầng trọng điểm, như Vành đai 3, cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây mở rộng 8-10 làn xe, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu… đồng loạt hoàn thiện sẽ giúp cư dân di chuyển nhanh chóng tới hai sân bay trong vòng 30-45 phút.

"Bán kính vàng" 20-40 km giữa Vinhomes Grand Park với hai sân bay quốc tế đã tạo nên một thế độc tôn cho đại đô thị: vừa đủ gần để đón luồng di chuyển và kết nối thương mại, vừa đảm bảo môi trường sống xanh và sinh thái.

Các nhà đầu tư còn đánh giá cao Vinhomes Grand Park ở khía cạnh tiềm năng khai thác bền vững khi được hưởng lợi từ tâm nhìn quy hoạch khu Đông TP HCM (cũ). Đây là khu vực được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực, nhờ hội tụ các trục phát triển then chốt, gồm khu công nghệ cao, trung tâm tài chính quốc tế Thủ Thiêm mở rộng, chuỗi đô thị thông minh và hạ tầng số.

Hệ sinh thái này đang thu hút các tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư quốc tế và cộng đồng khởi nghiệp. Với tọa độ kết nối liên vùng và cơ sở hạ tầng, tiện ích đã hình thành, Vinhomes Grand Park nghiễm nhiên trở thành điểm đến ưu tiên của dòng vốn thông minh và dòng người chất lượng cao với nhu cầu an cư - học tập - làm việc - giải trí trong một không gian sống đồng bộ, hiện đại.

Hệ tiện ích vận hành thực tế dẫn dắt mô hình đô thị tích hợp

Trên nền tảng vị trí có 1-0-2, Vinhomes Grand Park tạo ra khác biệt với hệ sinh thái tích hợp all-in-one trên quy mô 271 ha. Hầu hết tiện ích lõi tại đây đã đi vào hoạt động nhằm mang tới một cuộc sống trọn vẹn và đủ đầy cho cư dân, như công viên trung tâm 36 ha, công viên giải trí Grand Park, Vincom Mega Mall Grand Park, phòng khám quốc tế Vinmec, trường học liên cấp Vinschool, quảng trường Golden Eagle, sân tập golf 2 tầng, bến du thuyền…

Các tiện ích cũng là nơi diễn ra các sự kiện cộng đồng, lễ hội nhằm chăm sóc đời sống tinh thần và tạo sự gắn kết cư dân. Tới đây, Đại hội Thể thao Vinhomes miền Nam mở rộng 2025 sẽ chính thức diễn ra trong 2 ngày 2, 3-8, tạo sân chơi cho cư dân rèn luyện sức khỏe, trình diễn tài năng với các bộ môn tennis, bóng đá, bóng bàn, dân vũ. Vào các dịp cuối tuần, cư dân chung đam mê lại có dịp giao lưu tại các câu lạc bộ cộng đồng, như mỹ thuật, võ thuật, golf, câu cá; trải nghiệm sống xanh với hoạt động đổi rác lấy quà, trồng cây, lái thử xe VinFast…

Đại hội Thể thao Vinhomes 2025 tại Vinhomes Grand Park sẽ diễn ra trong 2 ngày 2, 3-8

Đến nay, hơn 70.000 cư dân đã về sinh sống tại Vinhomes Grand Park, tạo nên một cộng đồng văn minh và hiện đại. Dân cư hiện hữu lớn mở ra tiềm năng khai thác mạnh mẽ cho các dịch vụ lưu trú, thương mại, giáo dục, y tế, văn phòng, giải trí… giúp gia tăng hiệu suất khai thác tài sản và tính thanh khoản cho các bất động sản tại đại đô thị.

Dư địa tăng trưởng của dự án vẫn đang tiếp tục rộng mở, đi cùng với giỏ hàng được bổ sung thêm khi 4 tòa căn hộ cao cấp thuộc dự án cuối cùng - The Opus One chính thức cất nóc vào 31-7 tới.

4 tòa tháp căn hộ The Opus One sẽ cất nóc vào ngày 31-7 tới, minh chứng cho năng lực thi công thần tốc của chủ đầu tư

Với mức giá hiện tại dao động từ 50-70 triệu đồng/m² (tương đương khoảng 1.900 - 2.700 USD/m²), sản phẩm tại Vinhomes Grand Park nói chung và The Opus One nói riêng vẫn có giá thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung tại TP HCM (giá mở bán đã lên tới 120 triệu đồng/m2) hay các đô thị vệ tinh gần sân bay tại Hàn Quốc, Singapore hay Hồng Kông (Trung Quốc) - nơi giá đã chạm ngưỡng từ 4.000 đến hơn 12.000 USD/m².

Trong bối cảnh TP HCM bước vào giai đoạn phát triển mới hậu sáp nhập, Vinhomes Grand Park hội tụ đủ 4 yếu tố: vị trí chiến lược, kết nối sân bay, hạ tầng tích hợp và cộng đồng hiện hữu. Đây là những trụ cột đưa Đại đô thị đáng sống tại TP HCM trở thành tâm điểm hút dòng người, dòng tiền và xác lập vai trò trung tâm tăng trưởng trong kỷ nguyên mới của siêu đô thị liên vùng.