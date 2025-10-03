Thị trường
03/10/2025 11:26

Vietcombank: Thay đổi tên gọi và địa điểm Phòng giao dịch Trần Quang Khải

Từ ngày 13-10-2025, Phòng giao dịch Trần Quang Khải của Vietcombank sẽ thay đổi tên gọi, địa điểm hoạt động

Căn cứ Công văn số: 4679/KV2-GS1 ngày 19-9-2025 của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Khu vực 2 về việc thay đổi địa điểm Phòng giao dịch Trần Quang Khải của Vietcombank.

Vietcombank thông báo thay đổi tên gọi, địa điểm Phòng giao dịch. Cụ thể như sau:

- Tên gọi cũ: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Trần Quang Khải.

- Địa điểm cũ: số 61-63 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, TP HCM.

- Tên gọi mới: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Sài Gòn - Phòng giao dịch Grand View.

- Địa điểm mới: số 165-167 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tân Hưng, TP HCM.

Ngày hoạt động chính thức: Kể từ ngày 13-10-2025.

từ khóa : Vietcombank, Phòng giao dịch Trần Quang Khải
