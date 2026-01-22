Vietcombank phát hành Chứng chỉ tiền gửi trực tuyến

Khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất hấp dẫn 6%/năm. Trường hợp phát sinh nhu cầu, khách hàng có thể bán lại chứng chỉ tiền gửi.

Dễ dàng mua online, lãi suất hấp dẫn

Chứng chỉ tiền gửi của Vietcombank có kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 100.000 VND/chứng chỉ. Lãi suất áp dụng với Chứng chỉ tiền gửi trong đợt phát hành này là 6%/năm, hấp dẫn hơn đáng kể so với lãi suất tiết kiệm thông thường.

Chứng chỉ tiền gửi được phát hành qua ngân hàng số VCB Digibank, khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến mà không phải đến quầy. Sau khi hoàn tất giao dịch mua, khách hàng sẽ được cấp Chứng nhận sở hữu Chứng chỉ tiền gửi qua thư điện tử. Đây là giải pháp tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi dưới hình thức sở hữu chứng chỉ tiền gửi do Vietcombank phát hành trực tuyến - lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sở hữu Chứng chỉ tiền gửi.

Có thể bán lại hoặc cầm cố

Với Chứng chỉ tiền gửi của Vietcombank, khi phát sinh nhu cầu vốn, khách hàng có thể bán lại Chứng chỉ cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trên VCB Digibank một cách đơn giản và nhanh chóng.

Ngoài ra, khách hàng được chuyển quyền sở hữu Chứng chỉ, sử dụng Chứng chỉ làm tài sản bảo đảm để vay vốn hoặc sử dụng để xác minh tài chính khi đi du lịch, học tập ở nước ngoài và thực hiện các giao dịch khác tại Vietcombank.

Quy mô phát hành giới hạn

Theo đại diện của Vietcombank, trong đợt phát hành này (kết thúc vào ngày 30-1-2026), Vietcombank chỉ phát hành Chứng chỉ tiền gửi với số lượng nhỏ và sẽ nghiên cứu thêm các đợt phát hành tiếp theo nếu thị trường có nhu cầu.

Thời gian thực hiện các giao dịch mua, bán Chứng chỉ tiền gửi trên VCB Digibank từ 9 giờ đến 15 giờ các ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định.

Việc triển khai Chứng chỉ tiền gửi trực tuyến tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong việc đa dạng hóa các sản phẩm tài chính ngân hàng trên kênh số, mang đến cho khách hàng những giải pháp tích lũy hiện đại, phù hợp với nhu cầu quản lý tài chính ngày càng linh hoạt trong bối cảnh hiện nay.