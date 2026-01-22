Ngân hàng
22/01/2026 08:36

Vietcombank phát hành Chứng chỉ tiền gửi trực tuyến

In bài viết

Nhằm mang đến giải pháp tích lũy hiệu quả - linh hoạt, Vietcombank phát hành Chứng chỉ tiền gửi trực tuyến cho khách hàng cá nhân trên ngân hàng số VCB Digibank

Khách hàng mua chứng chỉ tiền gửi với mức lãi suất hấp dẫn 6%/năm. Trường hợp phát sinh nhu cầu, khách hàng có thể bán lại chứng chỉ tiền gửi.

Dễ dàng mua online, lãi suất hấp dẫn

Chứng chỉ tiền gửi của Vietcombank có kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá 100.000 VND/chứng chỉ. Lãi suất áp dụng với Chứng chỉ tiền gửi trong đợt phát hành này là 6%/năm, hấp dẫn hơn đáng kể so với lãi suất tiết kiệm thông thường.

Vietcombank phát hành Chứng chỉ tiền gửi trực tuyến - Ảnh 1.

Chứng chỉ tiền gửi được phát hành qua ngân hàng số VCB Digibank, khách hàng thực hiện giao dịch trực tuyến mà không phải đến quầy. Sau khi hoàn tất giao dịch mua, khách hàng sẽ được cấp Chứng nhận sở hữu Chứng chỉ tiền gửi qua thư điện tử. Đây là giải pháp tối ưu nguồn vốn nhàn rỗi dưới hình thức sở hữu chứng chỉ tiền gửi do Vietcombank phát hành trực tuyến - lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi sở hữu Chứng chỉ tiền gửi.

Có thể bán lại hoặc cầm cố

Với Chứng chỉ tiền gửi của Vietcombank, khi phát sinh nhu cầu vốn, khách hàng có thể bán lại Chứng chỉ cho Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS) trên VCB Digibank một cách đơn giản và nhanh chóng.

Vietcombank phát hành Chứng chỉ tiền gửi trực tuyến - Ảnh 2.

Ngoài ra, khách hàng được chuyển quyền sở hữu Chứng chỉ, sử dụng Chứng chỉ làm tài sản bảo đảm để vay vốn hoặc sử dụng để xác minh tài chính khi đi du lịch, học tập ở nước ngoài và thực hiện các giao dịch khác tại Vietcombank.

Quy mô phát hành giới hạn

Theo đại diện của Vietcombank, trong đợt phát hành này (kết thúc vào ngày 30-1-2026), Vietcombank chỉ phát hành Chứng chỉ tiền gửi với số lượng nhỏ và sẽ nghiên cứu thêm các đợt phát hành tiếp theo nếu thị trường có nhu cầu.

Vietcombank phát hành Chứng chỉ tiền gửi trực tuyến - Ảnh 3.

Thời gian thực hiện các giao dịch mua, bán Chứng chỉ tiền gửi trên VCB Digibank từ 9 giờ đến 15 giờ các ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ, lễ, Tết theo quy định.

Việc triển khai Chứng chỉ tiền gửi trực tuyến tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của Vietcombank trong việc đa dạng hóa các sản phẩm tài chính ngân hàng trên kênh số, mang đến cho khách hàng những giải pháp tích lũy hiện đại, phù hợp với nhu cầu quản lý tài chính ngày càng linh hoạt trong bối cảnh hiện nay.

Chứng chỉ tiền gửi là gì?

Chứng chỉ tiền gửi là hình thức tiền gửi dưới dạng giấy tờ có giá, là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ của ngân hàng đối với người mua chứng chỉ tiền gửi trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác.

Ai nên lựa chọn chứng chỉ tiền gửi?

Chứng chỉ tiền gửi phù hợp với khách hàng: Có tiền nhàn rỗi; Muốn lãi suất cao hơn tiết kiệm thông thường; Không có nhu cầu rút tiền giữa chừng; Có thể phát sinh nhu cầu chuyển nhượng hoặc cầm cố linh hoạt.

Thy Nga
từ khóa :
AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trọn đời

AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trọn đời

Bảo hiểm 18:35

AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời, mang đến cho các thành viên trong gia đình giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện trước rủi ro sức khỏe

Chứng khoán Rồng Việt hai năm liền đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng, lãi năm 2025 trên 350 tỉ đồng

Chứng khoán Rồng Việt hai năm liền đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng, lãi năm 2025 trên 350 tỉ đồng

Ngân hàng 15:42

Chứng khoán Rồng Việt vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV-2025 và kết quả kinh doanh năm 2025 (riêng công ty mẹ) với tổng doanh thu đạt 1.054 tỉ đồng

LPBank báo lãi trước thuế đạt gần 14.300 tỉ đồng năm 2025, cao nhất trong lịch sử hoạt động

LPBank báo lãi trước thuế đạt gần 14.300 tỉ đồng năm 2025, cao nhất trong lịch sử hoạt động

Ngân hàng 13:50

Kết thúc năm tài chính 2025, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã có màn "về đích" ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 14.269 tỉ đồng

Siêu giải pháp thanh toán từ VPBank: Dấu ấn tiên phong - Đồng hành cùng mọi giao dịch

Siêu giải pháp thanh toán từ VPBank: Dấu ấn tiên phong - Đồng hành cùng mọi giao dịch

Ngân hàng 17:45

Loa Soundbox, Shop Thịnh Vượng, gói BION, thanh toán Tap&Pay, thẻ hay QR code… cùng loạt giải pháp thanh toán “chạm” đã ghi dấu bước chuyển mạnh mẽ của VPBank

Sacombank và VNPay giúp hộ kinh doanh nộp thuế số

Sacombank và VNPay giúp hộ kinh doanh nộp thuế số

Ngân hàng 15:12

Sacombank và Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPay) ký hợp tác triển khai các giải pháp thanh toán và nộp thuế số dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Agribank - kiên định sứ mệnh “tam nông”, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Agribank - kiên định sứ mệnh “tam nông”, hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tài chính 19:08

Ngày 15-01-2026, tại Hà Nội, Agribank tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

VPBank đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu công

VPBank đồng hành cùng Chính phủ thúc đẩy chuyển đổi số trong đấu thầu công

Ngân hàng 13:54

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức kết nối với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) để triển khai Dịch vụ Bảo lãnh dự thầu điện tử.



Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn