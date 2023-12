Vietcombank được Visa vinh danh 12 hạng mục giải thưởng

Ngân hàng dẫn đầu về Tổng doanh số giao dịch thẻ 2023 (Leadership in Payment Volume 2023)

Ngân hàng dẫn đầu về Tần suất giao dịch qua Ví điện tử 2023 (Leadership in Digital Wallet Volume 2023)

Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số giao dịch trên Thẻ ghi nợ 2023 (Leadership in Debit Payment Volume 2023)

Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng kích hoạt Thẻ ghi nợ 2023 (Trailblazer in Debit Activation Growth 2023)

Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng kích hoạt Thẻ Cao cấp 2023 (Pioneer in Premium Active Cards Growth 2023)

Ngân hàng dẫn đầu về Tổng Doanh số thẻ Doanh nghiệp 2023 (Leadership in Commercial Payment Volume 2023)

Ngân hàng tiên phong triển khai hệ thống Quản lý Chi tiêu dành cho Doanh nghiệp lớn 2023 (First to Launch Spend Management for Medium & Large Market 2023)

Ngân hàng dẫn đầu về Doanh số thanh toán tại đơn vị chấp nhận thẻ năm 2023 (Leadership in Merchant Sales Volume 2023)

Ngân hàng dẫn đầu về Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán trực tuyến năm 2023 (Leadership in eCommerce Merchant Sales Volume Growth 2023)

Ngân hàng dẫn đầu về Mạng lưới chấp nhận thanh toán thẻ năm 2023 (Leadership in Acceptance Network Coverage 2023)

Ngân hàng dẫn đầu về các chiến dịch Marketing 2023 (Leadership in Marketing Campaigns 2023)

Ngân hàng dẫn đầu về Khai thác và Ứng dụng dữ liệu 2023 (Leadership in Data - driven Excellence 2023).