VIB tung loạt ưu đãi thẻ hấp dẫn hưởng ứng ‘Cashless Day 2024’

Khởi động mùa ưu đãi thẻ lớn nhất năm 2024

Đến hẹn lại lên, "Ngày không tiền mặt (Cashless Day)" luôn là mùa mua sắm được nhiều người tiêu dùng chờ đón nhất hằng năm. Chương trình do các sở ban ngành phối hợp tổ chức trên quy mô khắp cả nước, bao phủ mọi ngành hàng và trải dài suốt hơn một tháng, mang lại cơ hội mua sắm và chi tiêu tiết kiệm cho mọi gia đình.

Trải qua 5 mùa Cashless Day, VIB luôn đồng hành với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ tín dụng nhằm thúc đẩy thói quen thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Thời gian qua, VIB đã khẳng định được vị thế "Dẫn đầu xu thế thẻ" với tổng chi tiêu qua thẻ tín dụng ở trong nước, tổng chi tiêu qua thẻ ở nước ngoài, tổng chi tiêu thương mại điện tử đều nằm top đầu ngành, theo ghi nhận từ Mastercard.

Năm nay, VIB tiếp tục khởi động mùa ưu đãi thẻ lớn nhất năm trên 4 danh mục - VIB Shop (mua sắm), VIB Travel (du lịch), VIB Dine (ăn uống) và VIB Move (di chuyển) - nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm không lo về giá cho người dùng. Hàng trăm thương hiệu nổi tiếng kết hợp với hệ sinh thái đa dạng 10 dòng thẻ tín dụng của VIB hứa hẹn sẽ mang đến cho chủ thẻ một mùa lễ hội mua sắm đáng nhớ, tiện lợi và hiệu quả trên từng khoản chi tiêu.

Tận hưởng ưu đãi ngập tràn cùng thẻ tín dụng VIB

Hưởng ứng Cashless Day 2024, các sàn thương mại điện tử lớn sẽ liên tục tổ chức những phiên livestream quy mô với nhiều sản phẩm hot và vạn deal siêu hời. Nếu sở hữu thẻ tín dụng VIB, người dùng sẽ được tận hưởng thêm ưu đãi độc quyền với hạng mục VIB Shop gồm mã giảm giá lên đến 200.000 VNĐ trên Shopee và Lazada trong 4 ngày cao điểm 15, 16, 17 và 20/6.

Các sản phẩm điện tử cũng có giá cả phải chăng hơn với ưu đãi đến 45% khi mua sắm trên cửa hàng trực tuyến LG, Electrolux… và thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB ở bước cuối cùng. Sự hợp tác của VIB với các thương hiệu điện gia dụng ‘quốc dân’ sẽ mang đến cho chủ thẻ trải nghiệm mua sắm đáng tin cậy, thảnh thơi với dịch vụ miễn phí vận chuyển và lắp đặt tận nhà.

Chủ thẻ đang lên kế hoạch vi vu trong nước cho cả gia đình, đừng bỏ lỡ ưu đãi giảm giá mùa hè đến hàng triệu đồng từ VIB Travel. Dù là đặt vé máy bay, khách sạn hay tour du lịch, chủ thẻ đều có thể tiết kiệm khoản chi phí đáng kể khi thanh toán bằng thẻ tín dụng VIB, lên đến 300.000 VNĐ tại Traveloka, 200.000 VNĐ tại Klook… Nếu đặt tour nước ngoài giá trị cao, bạn nên tận dụng ưu đãi giảm 1,5 triệu tại Vietravel, giảm đến 1 triệu tại Lửa Việt Tours… để có kỳ nghỉ trọn vẹn, thú vị và tiết kiệm.

Các tín đồ ẩm thực cũng được VIB Dine tiếp lửa đam mê với ưu đãi giảm 50.000 VNĐ khi đặt đồ ăn trưa tại văn phòng hoặc chiêu đãi bạn bè dịp cuối tuần qua GrabFoodvà ShopeeFood. Cùng với đó là ưu đãi giảm giá đến 20% tại nhiều nhà hàng và quán chay sang trọng như Papas’ Chicken, Beauty in The Pot, Capos Spanish Tapas Bar, Araham Vegan, Miyen Japanese Cuisine, ...

VIB Dine cũng vừa bổ sung thêm danh mục nhà hàng mới với ưu đãi chưa từng có như giảm đến 30 - 50% tại Kasa Sushi, Shamoji Robata Yaki… Chủ thẻ còn được tận hưởng mức ưu đãi 10% tại chuỗi 12 nhà hàng của IN Dining: Sushi Tei, Shri Lounge, The Log, Âu Lạc Do Brazil, Carpaccio, Jumbo Seafood, Crystal Jade Palace, Dynasty House, Marina Seafood, Tib, GEM Café và Mojo Café.

Đối với chủ thẻ thường xuyên di chuyển, VIB Move tặng ngay 35.000 VNĐ khi sử dụng dịch vụ của Vexere và Grab. Dù là xe khách đường dài hay xe công nghệ nội đô, đi công tác hay du lịch, thao tác đặt xe trực tuyến và thanh toán không tiền mặt với thẻ VIB đều dễ dàng và hiệu quả về chi phí.

Đặc biệt, "Ngày Hội Chi Tiêu" diễn ra định kỳ vào ngày 20 hàng tháng này sẽ được VIB triển khai sớm từ ngày 16/6 và kéo dài đến hết 20/6 nhân dịp Cashless Day. Như vậy, chủ thẻ có thể nhận đến 100.000 điểm thưởng đổi quà mỗi ngày, tối đa đến 500.000 điểm thưởng nếu tham gia chi tiêu tất cả các ngày. Riêng giá trị giao dịch ngày 20/6 sẽ được tích lũy để tiếp tục tranh giải quý và năm với giải thưởng lên đến 100 triệu đồng.

"Trẩy hội" mở thẻ để hoàn phí thường niên

Mọi nhu cầu mua sắm, du lịch, ăn uống đến di chuyển của chủ thẻ đều được VIB chăm sóc với những ưu đãi tốt nhất. Nhân dịp Cashless Day 2024, VIB triển khai chương trình ưu đãi mở thẻ cho khách hàng mới trong năm ngày 16 – 20/6, gia tăng điểm chạm để khi người dùng tiếp xúc và tận hưởng những tiện ích của kênh thanh toán không tiền mặt.

Chớp ngay cơ hội hiếm có này để mở thẻ và được hoàn phí thường niên năm đầu chỉ với điều kiện chi tiêu cực dễ: chi tiêu từ 3 triệu đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt và 45 ngày kể từ khi phát hành thẻ!

Nếu bạn đang phân vân mở thẻ nào trong hệ sinh thái thẻ tín dụng VIB, hãy đánh giá thói quen chi tiêu của bản thân. Các tín đồ mua sắm sẽ tiết kiệm nhiều nhất nếu mở thẻ VIB Cash Back hoàn tiền đến 24 triệu đồng mỗi năm, VIB Super Card hoàn linh hoạt 15% trên danh mục chi tiêu cố định, VIB LazCard hoàn 6% giao dịch chi tiêu tại Lazada và 3% ở các sàn thương mại điện tử khác…

Chuẩn bị xuất ngoại tận hưởng mùa du lịch hè, các tín đồ đam mê dịch chuyển nên "chọn mặt gửi vàng" cho 3 dòng thẻ chi tiêu nước ngoài tốt nhất: VIB Travel Élite có phí chuyển đổi ngoại tệ 0% trong 3 tháng đầu mở thẻ và chỉ 1% cho các tháng sau, VIB Super Card hoàn 10% chi tiêu nước ngoài, VIB Online Plus 2in1 hoàn 6% chi tiêu trực tuyến tại nước ngoài.

Mở thẻ tín dụng VIB ngay tại đây để sẵn sàng hòa mình vào Cashless Day 2024 và không khí mua sắm ngập tràn ưu đãi trong tháng 6 đặc biệt này nhé!