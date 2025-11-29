Ưu đãi vượt trội cùng Vietcombank - nhân ba hạnh phúc, vun đắp tương lai

Những niềm vui giản dị tạo nên hành trình ý nghĩa

Từ ngày 25-9-2025 đến 31-10-2025, Vietcombank đã triển khai chương trình "Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ" và ghi nhận mức độ tham gia từ đông đảo khách hàng. Theo thể lệ chương trình, mỗi khoản tiết kiệm đủ điều kiện sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số. Kết thúc chương trình, 31 khách hàng đã may mắn nhận thưởng với tổng giá trị lên tới 3 tỷ đồng. Song song với chương trình quay số, khách hàng gửi tiết kiệm còn được tặng điểm VCB Loyalty, có thể quy đổi trực tiếp trên VCB Digibank để nhận các ưu đãi đặc quyền dành riêng cho hội viên. Hàng nghìn món quà đã được khách hàng quy đổi trong giai đoạn đầu, cho thấy sức hút và sự thiết thực của chương trình.

Anh V.T. Diệp là một trong những khách hàng của Vietcombank may mắn nhận giải Nhất chương trình "Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ". Từ khoản tiền chế độ mà anh dành dụm được, anh chọn gửi tiết kiệm tại Vietcombank đúng dịp chương trình khuyến mại diễn ra. Anh chia sẻ một cách giản dị: "Có đồng tiền nhàn rỗi thì mình nên gửi tiết kiệm để sinh lãi." Lựa chọn ấy chính là một thói quen tài chính mà anh đã quen thuộc từ lâu.

Anh V.T. Diệp nhận Giải Nhất trị giá 100 triệu đồng trong chương trình "Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ" tại Vietcombank Quảng Ngãi.

Vậy nên khi được thông báo trúng thưởng, anh vẫn không khỏi ngạc nhiên. "Thật sự rất bất ngờ vì không nghĩ mình lại trúng quay số ngẫu nhiên." Điều đầu tiên anh làm là gọi cho "bà xã" - người bạn đồng hành luôn sát cánh cùng anh trong mọi quyết định. Câu chuyện nhỏ, nhưng chứa đựng sự ấm áp trọn vẹn trong gia đình.

Trong buổi trao thưởng, khi được hỏi có giới thiệu chương trình cho người quen không, anh cười hiền: "Nếu có tiền nhàn rỗi thì nên gửi tiết kiệm. Vừa sinh lãi, và biết đâu còn gặp may mắn như tôi."

Trong buổi trao thưởng tại Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn, chị V.T.M Hương, người đã đồng hành cùng Vietcombank hơn 15 năm không giấu được sự ngạc nhiên khi biết mình trúng giải.

Chị V.T.M. Hương được trao Giải Nhì trị giá 50 triệu đồng trong chương trình "Tiết kiệm hôm nay - Trúng ngay tiền tỷ" tại Vietcombank Chi nhánh Sài Gòn.

Chị chia sẻ: "Mình tham gia chương trình đúng lúc có nhu cầu gửi tiết kiệm, và khi nhận được thông báo trúng thưởng, cảm xúc đầu tiên là bất ngờ và rất vui". Chị gọi ngay cho gia đình, rồi đến bạn bè - những người luôn ủng hộ lựa chọn gửi tiết kiệm của chị.

Cán bộ Vietcombank hỗ trợ chị V.T.M. Hương hoàn thiện thủ tục liên quan sau khi nhận giải.

Với chị, thói quen gửi tiết kiệm xuất phát từ nhu cầu tích góp tài chính và cảm giác an tâm khi lựa chọn một ngân hàng lớn, uy tín. "Tôi có thể tích góp tài chính một cách bền vững" - chị Hương chia sẻ, ngắn gọn nhưng đầy đủ về lý do gắn bó với Vietcombank bấy lâu nay.

"Để hạnh phúc nhân ba": Hành trình gửi tiết kiệm bước sang giai đoạn 2, mở rộng quy mô và tăng cơ hội trúng thưởng

Tiếp nối thành công chương trình giai đoạn 1, từ 17-11-2025 đến 16-1-2026, Vietcombank triển khai giai đoạn 2 của chương trình với tên gọi "Để hạnh phúc nhân ba", tiếp tục mang tới nhiều cơ hội trúng thưởng hấp dẫn. Khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng (từ 30 triệu đồng trở lên) qua VCB Digibank hoặc tại quầy sẽ được cấp mã dự thưởng tham gia quay số với 101 giải thưởng, tổng trị giá 4,4 tỷ đồng, gồm: 01 giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng; 10 giải Nhất trị giá 100 triệu đồng mỗi giải; 20 giải Nhì trị giá 50 triệu đồng mỗi giải; 70 giải Ba trị giá 20 triệu đồng mỗi giải.

Đặc biệt, vào các ngày vàng 25-11, 28-11, 10-12, 25-12, 31-12-2025 và 10-1-2026, khách hàng sẽ được nhân đôi mã dự thưởng, tăng gấp đôi cơ hội trúng giải.

Cán bộ Vietcombank hướng dẫn anh V.T. Diệp sử dụng các tiện ích số và phổ biến về chương trình giai đoạn 2 "Để hạnh phúc nhân ba" tại quầy.

Từ 12-11-2025 đến 31-12-2025, khách hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9, 12 hoặc 13 tháng tại VCB Digibank hoặc tại quầy sẽ được cộng điểm VCB Loyalty tương ứng giá trị tiền gửi: Khách hàng ưu tiên: 0,006% *số tiền gửi (tương ứng 6 điểm cho mỗi 100.000 VND); Khách hàng thông thường: 0,003% *số tiền gửi (tương ứng 3 điểm/100.000 VND).

Điểm thưởng có thể đổi trực tiếp trên VCB Digibank thành các quà tặng, e-voucher mua sắm, ăn uống, nạp điện thoại hay ưu đãi đặc quyền, giúp mỗi khách hàng tận hưởng hành trình gắn bó với nhiều giá trị thiết thực hơn.

Nhân ba niềm vui ngay từ hôm nay

Vietcombank kỳ vọng giai đoạn 2 của chương trình sẽ tiếp tục mang lại hàng trăm giải thưởng mới, viết tiếp những câu chuyện đẹp từ giai đoạn 1. Với hơn 62 năm uy tín và vị thế dẫn đầu ngành tài chính, ngân hàng cam kết mang tới cho khách hàng sự an tâm, minh bạch và những giá trị bền vững.

Chương trình "Để hạnh phúc nhân ba" đang được triển khai tại tất cả các điểm giao dịch và trên ứng dụng VCB Digibank. Mỗi khoản tiết kiệm hôm nay có thể mang tới niềm vui, sự an tâm và "hạnh phúc nhân ba" cho ngày mai.