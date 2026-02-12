Tuyến giao hàng vượt biển đầu tiên bằng UAV ở Việt Nam

Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty CP CT UAV đã bắt tay thực hiện chuyến bay giao hàng vượt biển đầu tiên từ xã Cần Giờ đến phường Vũng Tàu, TP HCM.

Trong chuyến bay khai trương, UAV của CT UAV (thành viên CT Group) mang theo kiện hàng nặng 2 kg thực hiện hành trình hơn 12 km mỗi chiều giữa Cần Giờ qua Vũng Tàu trong 15 phút và tối ưu hơn phương thức vận chuyển đường bộ khoảng 6 lần và đường thủy 3 lần. Đặc biệt, so với mô hình từng được triển khai tại Singapore với cự ly 2,7 km trong 7 phút, tuyến bay lần này nhanh hơn gấp 2 lần. Chuyến bay lịch sử này mở ra nhiều vận hội mới cho TP.HCM và cả vùng duyên hải. Theo ước tính, mỗi ngày có thể có 120 con tàu lớn có nhu cầu giao các gói hàng. Theo tính toán, thời gian toàn trình Cần Giờ – Vũng Tàu có thể giảm 80–90% so với vận chuyển đường bộ. Khi chính thức khai thác, tuyến UAV bay biển sẽ đáp ứng nhu cầu chuyển phát rất lớn với khoảng 3.000 – 5.000 bưu gửi gói nhỏ dưới 2 kg mỗi ngày từ nội thành TP.HCM đến khu vực Vũng Tàu. Từ đó, tạo ra một dư địa lớn để phát triển nền kinh tế không gian tầm thấp, giúp giảm áp lực giao thông và tối ưu chi phí vận hành.

UAV của CT UAV mang theo kiện hàng nặng 2 kg thực hiện chuyến bay biển Cần Giờ - Vũng Tàu

Việc TP HCM tiên phong triển khai tuyến bay biển giao hàng bằng UAV đã giải bài toán kinh tế theo cách hoàn toàn mới. Đây là thành quả của Sở Khoa học & Công nghệ TP HCM, Vietnam Post, GASCO – Công ty về kinh tế không gian tầm thấp hàng đầu ASEAN (thành viên CT Group) và CT UAV là nhà thiết kế chế tạo UAV.

Tuyến bay biển lịch sử lần này của Vietnam Post, CT UAV và GASCO đã chứng minh năng lực làm chủ công nghệ vượt trội của người Việt. CT UAV chế tạo thành công CT–Nexus Flight Control System – công nghệ độc quyền, có khả năng kháng gió cao, mở đường cho GASCO chinh phục 3.000 km bờ biển, đảo và kế hoạch tiếp theo là các đảo xa hơn và kết nối với các dàn khoan cũng như công tác bảo vệ lãnh hải. Đặc biệt, có thể triển khai đến hơn 17.000 hòn đảo của Indonesia – đối tác chọn GASCO thực hiện nền kinh tế không gian tầm thấp.

UAV của CT UAV xuất phát từ Cần Giờ đã vượt biển đến thẳng Vũng Tàu

Với tốc độ bay trung bình 10–15 m/s, thiết bị có khả năng vận hành linh hoạt trong nhiều kịch bản logistics khác nhau. Để đảm bảo an toàn cho hoạt động dân sinh và an ninh vùng trời, các tham số bay đã được tính toán kỹ lưỡng: độ cao tối đa 200 mét, hành lang bay rộng 300 mét và bán kính hoạt động tại khu vực cất/hạ cánh là 500 mét. Tất cả thiết bị đều được trang bị camera giám sát hành trình và hệ thống tự hành thông minh, hỗ trợ vận chuyển các kiện hàng bưu chính, nhu yếu phẩm, dược phẩm và tài liệu phù hợp với cấu hình khai thác của từng loại máy bay. Đặc biệt, UAV của CT UAV có khả năng đáp ứng nhiều kịch bản vận hành logistics trong điều kiện thời tiết phức tạp, đặt nền móng cho việc ứng dụng UAV vào hệ thống logistics tại những khu vực đặc thù như ven biển, đảo, vùng cách trở giao thông… mở ra tiềm năng phát triển lớn cho nền kinh tế không gian tầm thấp như dịch vụ logistic ngoài khơi, dịch vụ kiểm định & giám sát hàng hải, hỗ trợ cấp cứu y tế ngoài khơi, giao tài liệu mẫu kiểm định giúp giảm chi phí vận hành cho các đội tàu, đây là một số trong hàng trăm dịch vụ LAE khi ứng dụng UAV vào mọi ngành, hệ thống đang được GASCO triển khai mạnh mẽ.

Khai trương tuyến giao hàng vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu bằng UAV

Ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu – Phó Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ TP HCM nhấn mạnh: "Chuyến bay này có yêu cầu kỹ thuật cao hơn với hành trình xa hơn, điều kiện khai thác phức tạp hơn, đặc biệt là phải vận hành trong môi trường gió lớn và thực hiện bay vượt biển. Điều đó không chỉ thể hiện sự trưởng thành về mặt công nghệ mà còn khẳng định năng lực tổ chức triển khai các mô hình vận tải hàng không tầm thấp trong điều kiện thực tế".

Đại diện Vietnam Post, ông Nguyễn Như Thuận – Giám đốc Bưu điện TP HCM cho biết đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và điều kiện khai thác tổ chức khai thác bay UAV phục vụ dịch vụ chuyển phát. Giai đoạn hiện tại chưa mở thu cước thương mại đại trà.

Về chiến lược dài hạn, CT UAV đặt mục tiêu xây dựng các sản phẩm tiên tiến phục vụ không gian tầm thấp bằng công nghệ do Việt Nam làm chủ. Trên nền tảng đó, GASCO sẽ tiếp tục mở rộng và phát triển hàng trăm dịch vụ bằng UAV, khinh khí cầu... từng bước hình thành nền kinh tế không gian tầm thấp, tạo động lực tăng trưởng kinh tế.

Từ một bưu kiện 2 kg vượt biển trong 15 phút, TP.HCM đã xác lập vị thế tiên phong của Việt Nam trong kinh tế không gian tầm thấp tại ASEAN. Không gian bầu trời đang dần trở thành một hạ tầng vận tải mới và Việt Nam đã chính thức cất cánh.