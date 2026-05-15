Bước sang giai đoạn phát triển mới, tài chính toàn diện đang được đặt trong một yêu cầu cao hơn: Không chỉ giúp người dân tiếp cận vốn, mà phải hỗ trợ họ để phát triển bền vững và tham gia sâu hơn vào nền kinh tế hiện đại. Đây không chỉ là yêu cầu của riêng ngành ngân hàng, mà là một định hướng lớn gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chuyển đổi số quốc gia và mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam.

Tài chính toàn diện trong kỷ nguyên số: Mở rộng không gian tiếp cận

Một trong những thay đổi lớn nhất của tài chính toàn diện trong giai đoạn hiện nay là sự kết hợp chặt chẽ với công nghệ số. Nếu trước đây, việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng phụ thuộc chủ yếu vào mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch, thì nay, với sự phát triển của ngân hàng số, khoảng cách địa lý dần được thu hẹp. Người dân ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa có thể thực hiện nhiều giao dịch tài chính ngay trên điện thoại di động hoặc các thiết bị điện tử.

Agribank đã và đang đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính. Hàng chục triệu khách hàng đã sử dụng các dịch vụ tài khoản, chuyển tiền, thanh toán điện tử; tỷ lệ giao dịch qua kênh số chiếm tỷ trọng ngày càng lớn. Điều này không chỉ giúp giảm chi phí giao dịch, thuận tiện cho người dùng, mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động tài chính, hạn chế rủi ro và thúc đẩy phát triển kinh tế số nông thôn. Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển, việc người nông dân tiếp cận và sử dụng các dịch vụ tài chính số trở thành điều kiện cần để tham gia vào các chuỗi giá trị mới.

Agribank đã và đang đẩy mạnh phát triển các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính

Tài chính toàn diện, vì vậy, không chỉ là "tiếp cận vốn", mà đã mở rộng sang tiếp cận hệ sinh thái tài chính số, nơi người dân có thể chủ động quản lý nguồn lực và kết nối với thị trường.

Định hướng dòng vốn xanh: Từ tiếp cận đến dẫn dắt phát triển

Một xu hướng quan trọng khác là việc tài chính toàn diện gắn với mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp, việc định hướng dòng vốn vào các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải trở thành yêu cầu tất yếu.

Agribank đã triển khai nhiều chương trình tín dụng quy mô lớn nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất theo chuỗi giá trị. Các gói tín dụng hàng chục nghìn tỷ đồng dành cho lĩnh vực này không chỉ giúp người dân tiếp cận vốn, mà còn tạo động lực chuyển đổi phương thức sản xuất. Đặc biệt, việc tham gia triển khai Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long cho thấy vai trò của Agribank trong việc dẫn dắt dòng vốn vào những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và phù hợp với xu thế phát triển bền vững.

Agribank tham gia triển khai đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao phát thải thấp tại Đồng bằng sông Cửu Long

Đến nay, dư nợ tín dụng xanh của Agribank đạt trên 28.000 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, lâm nghiệp bền vững, nông nghiệp sạch… Đây là bước chuyển quan trọng, thể hiện sự thay đổi từ "cung ứng vốn" sang "định hướng vốn". Tài chính toàn diện, trong bối cảnh này, không chỉ giúp người dân tiếp cận nguồn lực, mà còn góp phần định hình mô hình phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Không chỉ hỗ trợ, mà nâng cao năng lực tài chính cho người dân

Một trong những yêu cầu quan trọng của tài chính toàn diện không chỉ dừng lại ở việc mở rộng khả năng tiếp cận vốn, mà còn bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả trong thực tế. Đây là yếu tố quyết định đến tính bền vững của hoạt động cấp tín dụng, đồng thời tác động trực tiếp đến thu nhập và sinh kế của người dân.

Thực tiễn tại nhiều địa phương cho thấy, bên cạnh những kết quả tích cực về mở rộng tín dụng, không ít hộ sản xuất vẫn gặp khó khăn trong việc xây dựng phương án kinh doanh, quản lý dòng tiền và nắm bắt thông tin thị trường. Những hạn chế này nếu không được hỗ trợ kịp thời có thể làm giảm hiệu quả sử dụng vốn, thậm chí phát sinh rủi ro trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Agribank đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ. Thông qua hệ thống tổ vay vốn, các chương trình phối hợp và hoạt động hướng dẫn tại cơ sở, người dân được tiếp cận không chỉ nguồn vốn mà còn được tư vấn về lập kế hoạch sản xuất, quản lý chi phí, tổ chức tiêu thụ sản phẩm và tuân thủ các quy định liên quan. Qua đó nâng cao khả năng sử dụng vốn của người dân, góp phần cải thiện hiệu quả sản xuất và hạn chế rủi ro.

Có thể thấy, việc gắn kết giữa cung ứng vốn và nâng cao năng lực sử dụng vốn là một bước chuyển quan trọng, góp phần đưa tài chính toàn diện đi vào chiều sâu, tạo nền tảng để người dân chủ động hơn trong phát triển kinh tế và từng bước thích ứng với yêu cầu của thị trường.

Những vấn đề đặt ra trong giai đoạn mới

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai tài chính toàn diện tại khu vực nông thôn vẫn đứng trước một số vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện để bảo đảm tính bền vững và khả năng lan tỏa trong thời gian tới.

Trước hết, sự khác biệt về điều kiện hạ tầng giữa các vùng miền vẫn là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, đặc biệt là các dịch vụ ngân hàng số. Tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, điều kiện kết nối và hạ tầng công nghệ còn hạn chế, khiến việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ hiện đại chưa thực sự đồng đều. Trong bối cảnh các sản phẩm tài chính ngày càng đa dạng, yêu cầu về quản lý vốn, tiếp cận thị trường và tuân thủ quy định cũng ngày càng cao, việc nâng cao năng lực tiếp cận và sử dụng dịch vụ tài chính trở thành một yêu cầu thiết thực.

Ngoài ra, đặc thù của sản xuất nông nghiệp với mức độ phụ thuộc lớn vào điều kiện tự nhiên tiếp tục đặt ra những yếu tố rủi ro nhất định. Tác động của thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất mà còn tác động đến khả năng trả nợ và duy trì dòng vốn trong khu vực nông thôn.

Trong bối cảnh đó, việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý, tổ chức tín dụng và chính quyền địa phương là yếu tố quan trọng, nhằm mở rộng phạm vi tài chính toàn diện theo hướng thực chất, hiệu quả và phù hợp với điều kiện từng địa bàn.

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển ngày càng cao và toàn diện hơn, vai trò của Agribank - với tư cách là ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong lĩnh vực "Tam nông" - tiếp tục được đặt trong mối liên hệ gắn bó chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và đời sống người dân.

Với mạng lưới hoạt động rộng khắp đến tận cơ sở, cùng kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm gắn bó với khu vực nông thôn, Agribank có điều kiện thuận lợi để triển khai các giải pháp tài chính phù hợp với đặc thù từng địa bàn, từng nhóm khách hàng. Đây là yếu tố quan trọng giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong thực tiễn.

Trong giai đoạn tới, việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân sẽ là một trong những hướng đi quan trọng. Đồng thời, việc lồng ghép các mục tiêu phát triển xanh, bền vững vào hoạt động tín dụng không chỉ góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, mà còn phù hợp với xu thế chung của nền kinh tế.

Tài chính toàn diện không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, gắn với quá trình phát triển của nền kinh tế và xã hội. Trên hành trình đó, những dòng vốn bền bỉ, những chính sách kịp thời, những con người âm thầm bám địa bàn… đã và đang góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Việt Nam.

Từ những khoản vay nhỏ đến những mô hình sản xuất lớn, từ những hộ nghèo vươn lên thoát nghèo đến những doanh nghiệp nông thôn phát triển, tài chính toàn diện đã chứng minh vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển bao trùm. Và hơn hết, đó là minh chứng cho một cam kết phát triển: Một nền kinh tế không chỉ tăng trưởng, mà còn đảm bảo công bằng - nơi mọi người dân đều có cơ hội làm giàu trên chính mảnh đất quê hương và không ai bị bỏ lại phía sau.



